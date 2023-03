En el último Congreso Anual de la FIFA que se realizó en Ruanda y en el cual el presidente del máximo ente del fútbol anunció un importante incremento en los premios y la inversión para el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023, también quedaron aprobados los nuevos calendarios del fútbol femenino, que incluyen las temporadas 2024 y 2025.

El calendario anterior fue anunciado en 2020 y finalizaba en diciembre de este año, luego de la realización de una nueva Copa del Mundo. El mismo incluye la pasada ventana internacional de febrero (en la que se disputó, entre otras competencias, la She Believes Cup, el torneo repechaje donde se definieron las últimas tres plazas y varios amistosos), la próxima de abril y julio (que será la antesala al Mundial). Luego, llegarán los partidos de septiembre, octubre y la última ventana en noviembre/diciembre.

2024/2025

Según el anuncio realizado en el Congreso Anual, el Calendario de Partidos Internacionales Femeninos 2024-2025 contendrá seis ventanas internacionales por año. Algunas de estas ventanas incluirán una variedad de tipos de ventana (existen los amistosos Tipo I, II y III, la diferencia es la cantidad de días previos en los que se puede contar con las jugadoras a disposición) para permitir que las confederaciones entreguen sus rutas de calificación de competencia específicas y para permitir que las asociaciones miembro jueguen partidos amistosos.

Además, se agregaron al calendario las fechas del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, que será en París del 25 de julio al 10 de agosto de 2024, así como la Copa Oro de Concacaf W que se jugará por primera vez del 20 de febrero al 10 de marzo de 2024.

Bienestar

El Consejo de la FIFA también aprobó por unanimidad el establecimiento de un grupo de trabajo dedicado a garantizar la implementación fluida de los principios de bienestar de los jugadores, como los períodos de descanso obligatorios. “FIFA promovió un enfoque verdaderamente global para las discusiones sobre el calendario internacional de partidos, considerando las perspectivas de todas las partes interesadas”, dijo Gianni Infantino. “Nuestro objetivo fundamental es tener claridad sobre este tema y tener partidos de fútbol significativos mientras se protege el bienestar de los jugadores y se reconoce que muchas regiones necesitan un fútbol más competitivo”.

Mundial 2027

También, entre otros anuncios, se aprobó por unanimidad el Reglamento de candidaturas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, que contemplará el proceso de candidaturas más completo en la historia de la competición antes de que los anfitriones sean elegidos. Será designado por el Congreso de la FIFA el próximo año.

La Copa de Oro

La fase preliminar de la Copa de Oro de Concacaf W se jugará desde el 17 de febrero de 2024 y clasificará a tres equipos a la fase de grupos. Los seis participantes, que se determinarán a través de la Clasificatoria a la Copa Oro Concacaf W, serán divididos en tres emparejamientos de acuerdo con el Ranking Femenino de Concacaf de diciembre de 2023 (publicado después del último partido de la Clasificatoria). Y serán los siguientes:

- Equipo mejor clasificado vs Equipo peor clasificado

- Segundo equipo mejor clasificado vs Quinto equipo mejor clasificado

- Tercer equipo mejor clasificado vs Cuarto equipo mejor clasificado

El equipo ganador en cada uno de los enfrentamientos avanzará a la fase de grupos (tres equipos en total), para jugar la fase de grupos, que será entre el 20 y el 28 de febrero. La misma incluirá la participación de ocho asociaciones miembro de Concacaf y cuatro invitados de la CONMEBOL, que fueron determinados por los resultados de la Copa América 2022. Serán Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay.

Para la fase de grupos, los equipos serán divididos en tres grupos de cuatro. Cada equipo jugará contra los otros equipos en su grupo una vez, para un total de tres juegos por equipo. Además de las cuatro de CONMEBOL, el resto de las selecciones serán las siguientes:

- Campeonas del Campeonato Concacaf W 2022 (Estados Unidos)

- Ganadoras del repechaje Olimpico de Concacaf (Canadá o Jamaica)

- Ganadoras de los Grupos de la Liga A de la Clasificatoria a la Copa Oro W (tres equipos)

- Ganadoras de los Prelims de la Copa Oro Concacaf W 2024 (tres equipos)

Luego llegará la fase de eliminación directa, del 2 al 10 de marzo de 2024. Los primeros y segundos lugares de los grupos (seis equipos), además de los dos mejores terceros lugares (dos equipos) avanzarán a la fase de eliminación directa (ocho equipos en total). Esta fase estará compuesta por cuartos de final (2-3 de marzo), semifinales (6 de marzo) y una final, el domingo 10 de marzo de 2024.