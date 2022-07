La selección de Uruguay sub 20 impuso condiciones y jearquía en la segunda fecha del Torneo COTIF L'Alcudia, goleó a Alboraya UD en un buen partido a pesar de la diferencia en le marcador, los Charrúas sub20 golearon por 4 a 1 a los valencianos.

Uruguay tuvo que remontar el marcador, porque fueron los jugadores españoles los que sorprendieron. No solo en fixture, porque se anotaron en el torneo a última hora por la ausencia de Uniao Bandeirante Sub 20 de Brasil, si no en el juego, porque en el minuto 10 una gran corrida del lateral Hurtado, terminó en asistencia para el joven Chulvi para abrir el marcador.

En el minuto 19 fue el uruguayo Emiliano Rodríguez consiguió el empate de cabeza. Y ahí Uruguay se despaviló, un minuto después a los 35 minutos logró dar vuelta el marcador el mismo Rodríguez.

De ahí en más, el partido no tuvo muchas equivalencias, tanto que un minuto después de dar vuelta el marcador, Nahuel ampló la ventaja con un tiro cruzado desde el borde del área para llevar el partido al descanso con una ventaja justa para La Celeste.

El segundo tiempo, propio del resultado y de la diferencia entre una selección sudamericana y Alboraya, una escuela de Valencia, el juego entró en una mezeta. Hasta el minuto 79 cuando Andres Ferrari logró el cuarto tanto Celeste con otro gran golpe de cabeza para dar punto final a un partido que le da a Uruguay su primer triunfo en el torneo, tras haber igualado con Villarreal en el debut y para cerrar con más tranquilidad ante Levante la fase de grupos.