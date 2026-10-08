¿Quién es Ramón Vega? El inesperado rival que le salió a Infantino en las elecciones a presidente de la FIFA

Es la primera cara que se opone a que Infantino siga de presidente de Suiza. Anuncia que se presentará en marzo del 2027.

Se puede decir que por primera vez en más de 10 años Gianni Infantino, tendrá rival para la presidencia de la FIFA. El suizo Ramón Vega anunció a lo largo de las últimas horas que se presentará para intentar cambiar la presidencia del máximo ente del fútbol mundial. Esto es todo lo que tienes que saber detrás de la figura del primer gran oponente al que se enfrenta el mandamás de Zúrich.

“Me presento para reunir a la familia del fútbol y llevar a cabo una reforma y una modernización de la FIFA, restaurar su estabilidad y su credibilidad y reconstruir la confianza que nuestro deporte urgentemente necesita. Me presento porque mi vida me ha preparado para ayudar a este deporte”, palabras de Ramón Vega recogidas por la BBC. Es la primera voz a gran escala que anuncia que intentará presentarse.

Vega tiene hasta el 18 de noviembre para presentar su candidatura. Hablamos de un exjugador con pasado en clubes como Tottenham o Celtic de Glasgow. A sus 55 años se encuentra dando diferentes conferencias a nivel mundial después de una carrera donde incluso representó a su país en 29 ocasiones. Tras retirarse empezó a trabajar en el sector de las finanzas. Pretende darle un giro total a la dirección que Infantino le ha dado a la FIFA.

Vega criticó el manejo de esta FIFA. Entiende que lo ocurrido durante la pasada edición de la Copa del Mundo en cuanto a las posibilidades de vender una parte del negocio cruzó una línea. Y pide devolver el fútbol a los aficionados y no entregárselo a quienes más pueden entregarle dinero a este: “El fútbol no pertenece a presidentes, confederaciones o administraciones. El fútbol va más allá de eso, es el deporte de la gente. La actual presidencia ha desmoralizado el fútbol. Ha dañado la credibilidad de la FIFA. Tenemos que parar esto y que no vaya a peor”.

Infantino ya anunció que se presenta a las elecciones del 2027: GETTY

Si Ramón Vega presenta su candidatura, desde el 18 de noviembre tendremos elecciones a gran escala. Estas se darán sobre el mes de marzo del año 2027 en el Congreso de la FIFA. Uno que apunta a realizarse en el norte de África, principal bastión de la gestión de Infantino hasta la fecha. La UEFA todavía tiene que anunciar a su candidato en medio de una batalla por el poder que ni mucho menos terminará cuando cierre el proceso para presentar candidaturas.

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Infantino, denunciado por Noruega

La federación europea es la primera en pedir una investigación contra el presidente de la FIFA. Su pedido llega a gran escala producto de la entrega del premio al expresidente Donald Trump e igualmente después de la retirada de la tarjeta roja que sufriría el delantero Folarin Balogun durante el Mundial. Entienden desde Oslo que se alteró el proceso natural del torneo. El otro lado de la denuncia va de la mano con las pretensiones de negocio que tenía Infantino.

Noruega pidió investigar al máximo dirigente de la FIFA por todo el proceso relacionado con FIFA Forward Enterprise. Hablamos del proyecto con el cual Infantino pretendía la venta de una parte de los negocios del Mundial a fondos de inversión. Esperan que se pueda juzgar la ausencia de neutralidad política vista durante la última decisión del torneo en Norteamérica.

Datos claves

Ramón Vega anunció su candidatura para competir con Gianni Infantino en la FIFA .

anunció su candidatura para competir con en la . Ramón Vega presentó propuestas de modernización y reforma para el Congreso de 2027 .

presentó propuestas de modernización y reforma para el Congreso de . La Federación de Noruega solicitó investigar a Gianni Infantino por falta de neutralidad.