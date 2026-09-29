En España afirman que Argentina, Uruguay y Paraguay pueden perder el partido inaugural del Mundial 2030

En España aseguran que existe otra vía a la planteada por FIFA y Conmebol. Ayudaría a los europeos a garantizarse la final del Mundial 2030.

La Copa del Mundo del año 2030 trae novedades de peso para la CONMEBOL. En España aseguran que, en plena lucha por la sede de la final de dicha edición, otra hoja de ruta aparece para que la candidatura europea no pierda el partido definitivo a manos de Marruecos. Territorios como Argentina, Uruguay y Paraguay pagarían los platos rotos en cuanto al partido inaugural se refiere.

La información llega gracias a MARCA. Destacan por el medio de comunicación que España hace todo lo posible para intentar no perder la final del Mundial a manos de Marruecos. En medio de tensiones internas y de una división entre los tres participantes de la candidatura al otro lado del Atlántico, se señala que existe la posibilidad de que el partido inaugural de dicha edición de la Copa del Mundo no se realice en tierras sudamericanas y sí en Marruecos. Esto terminaría con las tensiones entre España y el país africano.

El escenario, por supuesto, sería un varapalo de peso para la CONMEBOL. No nos olvidemos de que el Mundial del año 2030 tenía como objetivo homenajear a la primera edición del certamen en el sur del continente. Territorios como Paraguay, Argentina y Uruguay se habían garantizado la posibilidad de tener diferentes partidos inaugurales antes de que el torneo pasase a manos del continente europeo y el norte de África. En España señalan que ahora el escenario puede cambiar.

Se indica que las elecciones a la presidencia de la FIFA del año que viene serán definitivas. Gianni Infantino necesita apoyo para continuar mandando en el máximo ente del fútbol mundial y África será su gran aliado. Prometer la final del torneo a costa de España supondría una fractura total con las federaciones de la UEFA. Entregarle el partido inaugural a Marruecos antes de que el resto del certamen se dispute mayoritariamente en la península ibérica no se encuentra descartado en las líneas del artículo de MARCA.

El nuevo estadio de Marruecos amenaza el vigente orden del Mundial 2030: GETTY

En caso de darse este contexto, tanto Argentina como Paraguay y Uruguay perderían su partido inaugural. Un hecho que prácticamente les aseguraba su presencia en la Copa del Mundo sin tener que pasar por un proceso de eliminatorias similar al resto de las federaciones sudamericanas. También supondría perder importantes ingresos producto de lo que genera el inicio de una Copa del Mundo. La batalla por la sede de la final de la edición del centenario continúa abierta y veremos si se lleva por delante o no a los intereses de la CONMEBOL.

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UEFA presiona a la FIFA de cara al Mundial 2030

Lo ocurrido en Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso en territorio europeo. Durante las últimas jornadas se han publicado diferentes comunicados atacando a la figura de Infantino y las formas en las cuales el presidente viene dirigiendo la FIFA. En Europa pretenden un mayor control del calendario e igualmente de la forma en la cual se explota el negocio de un torneo que en el 2030 tendrá una edición sin precedentes.

Destacan por MARCA que la posibilidad de entregarle el partido inaugural a Marruecos y la final a España calmaría las aguas entre ambas instituciones. Por el camino, Argentina, Uruguay y Paraguay perderían mucho. Las elecciones de marzo del año que viene en cuanto a la presidencia de la FIFA van a definir en buena parte el futuro de todos los involucrados en una división del Mundial que se juega tanto dentro como fuera de la cancha.

Datos claves

La CONMEBOL podría perder los partidos inaugurales del Mundial 2030 según el diario MARCA .

podría perder los partidos inaugurales del según el . España y Marruecos disputan la sede de la final de la Copa del Mundo 2030 .

y disputan la sede de la final de la . Gianni Infantino buscaría apoyos en las elecciones de la FIFA fijadas para marzo.