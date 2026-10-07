A 19 días del Balón de Oro, así le fue a Messi y los principales candidatos en la Fecha FIFA

Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Harry Kane terminan la última Fecha FIFA antes del Balón de Oro. Este es el balance de todos.

El final del primer nuevo modelo del parón de selecciones ha llegado. Todo ello a solo 19 días de que el mundo conozca al mejor futbolista de la última temporada. A solo unas semanas de la entrega del Balón de Oro, así le fue a Lionel Messi y los principales candidatos en la Fecha FIFA. Londres espera para coronar al heredero de Ousmane Dembélé.

La Pulga se despidió para siempre de la Selección de Argentina jugando un partido amistoso vs. Benín en el que anotó 1 gol y dio 2 asistencias contra Benín. El Estadio Monumental fue una fiesta en todos los sentidos. Se espera que el 10 tenga un lugar como mínimo entre el Top Ten del premio tras un verano donde en el Mundial fue figura en casi todas las batallas.

Harry Kane es otro de los grandes candidatos. El 9 del Bayern Múnich hizo historia al alcanzar las 125 internacionalidades con Inglaterra, sumando 4 goles y 1 asistencia en 2 partidos de la Nations League. Se espera que no baje del podio tras una campaña donde fue Bota de Oro de las ligas europeas y donde sumó más de 70 tantos generados desde agosto de 2025 hasta julio del 2026.

Vamos ahora a Francia. Un lugar donde Michael Olise se consagró como la gran figura en esta ventana al registrar 3 goles y 1 asistencia en sus compromisos bajo el mando de Zinedine Zidane. Todo ello, recordemos, llegó en un contexto donde Kylian Mbappé solo disputó 59 minutos en un partido con Les Bleus debido a la lesión que sufrió después de su gol ante Turquía.

Lamine Yamal, uno de los que mejor rindió en el parón de selecciones: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece un Lamine Yamal que fue titular en los 4 partidos de España. Anotó el mismo número de goles y dio una asistencia. Es seguramente el máximo candidato por momento de forma. Su victoria en el Mundial 2026 lo lleva a la entrega del Balón de Oro 2026 con muchos pronósticos a favor de su victoria.

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