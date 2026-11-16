AC Milan está interesado en el fichaje de este jugador de la Selección Colombia

El gigante italiano se quiere quedar con una de las joyas del fútbol colombiano para 2027.

El AC Milan está explorando en el mercado de transferencias la posibilidad de hacer un movimiento para quedarse con el fichaje de una joya del fútbol colombiano. El mes de enero podría ser el mes clave para que se haga efectivo este movimiento.

De acuerdo a la información de la Gazzetta dello Sport, José Escorcia de 17 años se metió en planes de AC Milan para un posible fichaje. El joven jugador de Atlético Nacional podría dar el salto a Europa y es que ya lo vienen siguiendo desde varios clubes del viejo continente.

El último en sumarse es el AC Milan y podría entrar con fuerza a provocar un movimiento. Sin embargo, sea el equipo que sea que lo compre, el jugador no podrá llegar a Europa hasta la temporada 2027/2028, puesto que, recién cumple 18 años en julio.

Escorcia ha destacado en Atlético Nacional, pero sobre todo encontró su espacio en la Selección Colombia Sub-17. En este equipo, el crack se ha levando como una figura emergente y esto le permite tener a varios clubes interesados en ficharlo.

Escorcia fue el goleador del Sub-17. (Foto: GettyImages)

Escorcia podría dejar Atlético Nacional para la siguiente temporada y lo más probable es que sea por un equipo de Europa. Con esto, el joven jugador también sigue el camino de otras importantes joyas del fútbol colombiano que se están yendo a Europa.

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Los números de José Escorcia con la Sub-17 de Colombia

José Escorcia demostró con la Selección Colombia de lo que es capaz de hacer. El joven jugador disputó 12 partidos con la Sub-17 y marcó 4 goles, fue clave para que el equipo ‘Cafetero’ salga campeón del Sudamericano en una gran final contra Argentina.

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