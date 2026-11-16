Gianni Infantino ya tiene rival para competir por la presidencia de la FIFA

La UEFA apoya públicamente a este candidato contra Gianni Infantino en las elecciones por la presidencia de la FIFA

Este lunes 16 de noviembre de 2026 se confirmó que la FIFA ya tiene un nuevo candidato para la presidencia. Gianni Infantino buscará un nuevo periodo, pero ahora mismo tiene un competidor fuerte al frente con la UEFA apoyando a este candidato.

Ben Jacobs reveló que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, aceptó presentarse contra Gianni Infantino en las elecciones por presidir la FIFA. El comunicador también adelanta que las asociaciones de la UEFA lo respaldan.

De acuerdo a la información que también revela Jacobs en la UEFA consideran que Diallo es un candidato con gran experiencia: “tiene una amplia experiencia en todos los niveles del juego, habiendo liderado la organización que representa a los clubes de fútbol profesional francés, servido en la junta de la liga profesional francesa y dentro de las estructuras de resolución de disputas de la FIFA”, avisan.

Ahora solo resta que la Federación Francesa de Fútbol apruebe esta decisión en una reunión que tendrá fecha este martes, 17 de noviembre de 2026. En ese momento, se decidirá si la candidatura de Diallo es viable para que compita contra Infantino.

Diallo preside la Federación Francesa desde 2023. (Foto: GettyImages)

La UEFA ya mostró públicamente que no apoya a Infantino, tras su propuesta de “vender el Mundial”, por lo cual, ahora a Diallo le quedaría convencer a otras Confederaciones para poder ganar las elecciones y ser el nuevo presidente de la FIFA.

Publicidad

¿Cuándo son las elecciones de la FIFA?

El nuevo presidente de la FIFA se elegirá en el congreso número 77. Esas elecciones son el 18 de marzo de 2027. Infantino es presidente de la FIFA desde 2016.

En síntesis.