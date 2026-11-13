Arturo Vidal dispara contra los hinchas colombianos: "Se pegan de cualquier cosa para...". ¡Mira la fulminante frase con la que atacó!

‘El Rey’ no cambia… Así como es en la cancha que no se guarda nada, a la hora de declarar tampoco se queda callado cuando lo llaman a ser picante. Arturo Vidal reaccionó durante la victoria de la Selección Colombia contra Chile y soltó una dura frase contra los hinchas colombianos.

Colombia decidió jugar en el estadio ‘Pascual Guerrero’ para apoyar a Cali en la reconstrucción que lleva a cabo después de los daños sufridos por el terremoto del 10 de agosto. Los aficionados respondieron con asistencia masiva y ante el gol de a ‘Tricolor’ hicieron reaccionar a Vidal.

En un partido que parecía de Eliminatorias al Mundial por los disputado que fue, el marcador se terminó abriendo debido a un autogol de Guillermo Maripán tras un centro de Daniel Muñoz. Los hinchas colombianos no dudaron en celebrar el gol y en ese momento explotó Arturo Vidal. ¿Qué dijo?

Arturo Vidal ataca a los hinchas colombianos: “Se pegan de cualquier cosa”

Arturo Vidal e hinchas colombianos. (Foto: Getty)

“Los colombianos son todos así, hasta mi novia, son todos así, se pegan de cualquier cosa para celebrar. Imagínate si hubiesen sido campeones (de la Copa América) como nosotros”, afirmó Vidal mientras veía a los hinchas colombianos celebrar el autogol de Chile que le dio la victoria a la Selección Colombia.

Luego de atacar a los hinchas colombianos, Arturo Vidal elogió a la Selección Colombia

A pesar de que disparó contra los hinchas colombianos, Arturo Vidal elogió a la Selección Colombia durante la victoria 1-0 contra Chile del 13 de noviembre: “¿Saben lo que está haciendo Colombia? Lo que queremos que haga Chile: que presionemos alto para recuperar el balón y hacer gol (…) Viste que Colombia no tiene un ’10’ que meta balones. Las únicas chances son por fuera. Pero Chile es el que tiene que presionar”.

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