Néstor Lorenzo señala al culpable del mal nivel de la Selección Colombia contra Chile

¡Ganó pero estalló en rueda de prensa! Néstor Lorenzo señala al culpable del mal nivel de la Selección Colombia tras el 1-0 a Chile.

Una vez más, la Selección Colombia dejó más dudas que certezas en la cancha. A pesar de ganarle 1-0 a Chile en partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre, el entrenador Néstor Lorenzo señaló al culpable del mal nivel de la ‘Tricolor’.

Colombia empezó pasando apuros con un balón en el palo de Chile que sigue sin definir si el entrenador interino Nicolás Córdova se va a quedar en el cargo. Sin emabrgo, la ‘Tricolor’ abrió el marcador tras un centro de Daniel Muñoz que terminó en autogol de Guillermo Maripán.

A pesar de que la Selección Colombia iba ganando 1-0 desde el minuto 35 del primer tiempo, no pudo ampliar el marcador el resto del partido y, por momentos, se vio mejor a Chile. No fue un jugador el culpable y Néstor Lorenzo lo dejó claro en conferencia de prensa.

Lorenzo señala al culpable del mal nivel de Colombia contra Chile

Néstor Lorenzo en el partido Colombia vs. Chile.

“Se dio partido casi como de eliminatorias en cuanto a la intensidad y a la disputa de los duelos que se dieron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones y creo que se jugó a una alta intensidad. Nos faltó a nosotros tener un poco de control en situaciones claras a espacios que llegamos donde faltó el último toque preciso para terminar la jugada, pero bueno se peleó, se denfendió bien y creo que es un buen triunfo”, señaló Lorenzo en conferencia de prensa.

El jugador mejor calificado de la victoria de la Selección Colombia contra Chile

El portal experto ‘Sofa Score’ dictó sentencia. Luego de la victoria 1-0 contra Chile, el jugador mejor calificado de la Selección Colombia fue Jhon Lucumí con 7.3 puntos. El defensor central tuvo cuatro contribuciones defensivas, cuatro de seis duelos ganados y dos intercepciones.

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En resumen