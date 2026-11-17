Los canales para ver en Colombia el partido amistoso entre la Selección nacional contra Chile.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se enfrentan por la fecha FIFA en el último partido de este 2026, la Selección Colombia vs Chile. Esta serie de encuentros entre ambas selecciones ya tuvo un partido que fue ganado por el equipo ‘Cafetero’.

¿Qué canal pasa el Chile vs Colombia por la fecha FIFA y a qué hora empieza?

El partido de Chile vs Colombia por la fecha FIFA comenzará desde las 18H00 (CO) y se podrá ver por los siguientes canales:

Fútbol RCN

APP Canal RCN

Gol Caracol

Ditu

Son todas las opciones para ver el último partido del equipo de Néstor Lorenzo que se despide de este 2026 con sensaciones mixtas. El juego sigue sin convencer a los aficionados, pero también se inició un proceso de recambio para el equipo nacional.

Colombia se enfrenta a Chile. (Foto: Captura de pantalla)

Las alineaciones del partido de Chile vs Colombia:

Posible XI de Chile: Vigouroux, Villagra, Maripán, Ulloa, Reichmuth, Echeverría, Loyola, Suazo, Osorio, Cepeda y Brerenton Díaz

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Posible XI de Colombia: Aldair Quintana, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Oscar Perea, Jhon Airas y Luis Suárez.