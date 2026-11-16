Los cambios que haría Néstor Lorenzo en el once de la Selección para jugar ante Chile.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se jugará el último amistoso de la Selección Colombia en el año. El equipo de Néstor Lorenzo tiene que mejorar la imagen que presentó en Cali y ahora mismo se espera que Néstor Lorenzo haga importantes cambios.

Ante Chile, varios medios colombianos avisan que el equipo cafetero tendrá diferentes cambios en el armado. Ya Lorenzo viene probando de esta manera y lo demostró en los últimos amistosos de octubre, donde siempre rotó para ver a todos los jugadores.

Los cambios que tendría Colombia vs Chile

Este sería el nuevo once de Colombia para jugar contra Chile:

Aldair Quintana, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Oscar Perea, Jhon Airas y Luis Suárez.

Otro jugador que podría tener minutos en la Selección Colombia en este partido ante Chile es Matías Orozco, que podría meterse en la mitad de la cancha para ayudar al equipo nacional. Lorenzo también ya dio varios elogios a su juego, tras el primer partido.

¿A qué hora juegan Colombia contra Chile y qué canal pasa el partido?

El partido de Colombia contra Chile comenzará desde las 18H00 (CO) y el encuentro se podrá ver por Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN para el territorio nacional.

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En síntesis: