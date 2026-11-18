La Selección Colombia terminó con dudas la fecha FIFA de noviembre y ahora se confirma cuando volverá a jugar.

La Selección Colombia terminó la doble fecha FIFA de noviembre contra Chile después de una victoria y un empate. Eso le permitió volver al top 10 del ranking FIFA, sin embargo, hay muchas dudas respecto a juego del equipo. Por lo cual, la gran duda está en cómo evolucionará hasta el próximo partido.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en la siguiente doble fecha FIFA de marzo de 2027. Será nuevamente partidos amistosos y otra vez el equipo nacional disputará 2 encuentros que se espera se puedan realizar en Estados Unidos como habitualmente pasa.

Para volver a ver a la Selección Colombia en algún partido oficial habrá que esperar hasta que CONMEBOL de fecha para las Eliminatorias, las cuales se espera que comiencen en el mes de julio o septiembre. Será en estos meses cuando pueda jugar ya por los puntos.

Colombia jugó en Estados Unidos en octubre. (Foto: GettyImages)

¿Contra qué rivales podría volver a jugar la Selección Colombia?

Aún no se han dado detalles de qué posibles rivales tendría la Selección Colombia en estos nuevos amistosos. Sin embargo, se espera que pueda ser con algún equipo CONMEBOL (Brasil analiza opciones) o también CONCACAF y hasta de Europa.

El ranking FIFA de la Selección Colombia

La Selección Colombia terminó en el puesto 10 del ranking de la FIFA y se ubica entre las mejores selecciones. Aunque sí fue clave ganarle a Chile, la realidad es que el equipo de Lorenzo pudo dar este gran salto porque México perdió de manera sorpresiva contra Jamaica.

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