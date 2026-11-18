Luis Díaz no deja de sumar interesados en Europa y ahora hasta desde el FC Barcelona reconocen que fue duro no ficharlo.

Antes de llegar al Bayern Múnich, el nombre de Luis Díaz sonó con muchísima fuerza para el FC Barcelona, puesto que, el extremo estaba buscando una salida de Inglaterra y ahí entró el Barca. No obstante, el Bayern fue el que lo convenció y se lo llevó.

1 año y meses después de esa decisión desde el FC Barcelona reconocen que les dolió no poder tener al jugador colombiano. Así lo reconoció el director deportivo del equipo catalán, Deco. En una entrevista cuando le consultaron que fichaje frustrado le dolió más.

Sobre la mesa estaban las opciones de Julián Álvarez, Bernardo Silva y Luis Díaz, el ex jugador del Barcelona fue directo y respondió con: “Luis Díaz”. El extremo significaba un atacante de absoluta calidad para el equipo catalán en un momento donde más necesitaban extremos.

Sin embargo, Luis Díaz no llegó a Barcelona, pero demostró su gran nivel en Bayern. En su primera temporada fue la estrella del ataque junto a Kane y Olise, e incluso le marcó un gol clave a Real Madrid para poderlo eliminar de la Champions League.

Lucho eligió Alemania y no al FC Barcelona. (Foto: GettyImages)

Casualmente esta respuesta para fichar a Luis Díaz llega en medio de los rumores que hablan del futuro del colombiano. Uno de los clubes más interesados en el jugador en este momento es el PSG, aunque lo más probable es que este año no se mueva y se quede en Alemania.

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Los números de Luis Díaz en su primer año con Bayern

En la primera temporada que jugó con los colores del Bayern Múnich, el delantero estuvo en cancha en un total de 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Sumó en cancha poco más de 4.000 minutos. Normal que el FC Barcelona lo quisiera.

¿El Barcelona volvería por Luis Díaz?

De momento, los rumores de mercado del FC Barcelona están más apuntados al fichaje de un defensor, por lo cual, no están buscando a un nuevo delantero para enero. Por ende, Luis Díaz ya no es objetivo a corto plazo para los catalanes.

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En síntesis:

Deco reconoció que Luis Díaz fue el fichaje frustrado que más dolió al FC Barcelona .

reconoció que fue el fichaje frustrado que más dolió al . PSG muestra interés actualmente en fichar al extremo colombiano Luis Díaz desde el Bayern Múnich.

muestra interés actualmente en fichar al extremo colombiano desde el Bayern Múnich. 51 partidos, 26 goles y 23 asistencias registró Luis Díaz en su primera temporada alemana.