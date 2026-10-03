La Selección Colombia se llevó una durísima derrota contra Paraguay en el segundo partido de esta fecha FIFA. El entrenador reconoció que su equipo puede mejorar mucho y por eso puso una insólita excusa que no gustó a los aficionados.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo salió a aclarar qué pasó con la Selección Colombia y por qué se acabó perdiendo este partido. Para sorpresa de todos, además de hablar de la construcción del equipo, el DT cuestionó al estado de la cancha.

“La cancha estaba muy mala, dura y les costó a los muchachos adaptarse, por lo que perdimos pelotas muy simples que es una situación que generalmente no nos pasa. Paraguay presionó bien nuestra salida, y nos obligaba a tirar la pelota en largo”, comentó el entrenador.

Durante el partido se vio que en varias ocasiones, la Selección Colombia perdió la pelota de manera sencilla y estuvo muy inconexo en otros momentos, algo que no se veía de manera habitual. Además, también se mostró un equipo muy diferente al que jugó ante México.

Lorenzo también se refirió al proceso que está viviendo el equipo. “Estamos siempre en construcción“, comentó el entrenador argentino. Por lo cual, se entiende el momento que está viviendo el equipo nacional, pero los resultados deben llegar más pronto que tarde.

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¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a la cancha el próximo martes, 6 de octubre de 2026, cuando se enfrente a Paraguay. El partido comenzará desde las 18H45 (CO) y será el último partido de esta gira hasta que lleguen los partidos del mes de noviembre.

En síntesis: