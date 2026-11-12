El nuevo detalle que cambia todo sobre la salida de Francisco Fydriszewski de Junior

El 'Polaco' se fue de Junior, pero ahora revelan otro detalle sobre su polémica salida del club.

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se dio la gran noticia en el fútbol colombiano de que Francisco Fydriszewski se marchaba de Junior. Primero se habló de una renuncia, luego se reveló un supuesto acuerdo entre partes y ahora sale un nuevo detalle a la luz.

Según la revelación de Mariano Olsen, fue el mismo Junior el que le pidió al ‘Polaco’ terminar el contrato en esta temporada. El club se habría acercado con una propuesta económica para el delantero que la aceptó y por eso se da su salida.

Por lo cual, Francisco Fydriszewski también queda libre en el mercado de fichajes y es ahí donde aparecen también otras variantes. Puesto que, el delantero tendría otras opciones para seguir jugando en Colombia y no se descarta que termine reforzando a un rival de Junior.

El ‘Polaco’ estuvo lejos de tener el nivel que se esperaba de él, puesto que, venía de una gran temporada en el DIM y aparecía como solución para el ataque del ‘Tiburón’. No fue así y en varias ocasiones la misma hinchada llegó a pedir su salida.

El ‘Polaco’ terminó su acuerdo con Junior. (Captura de pantalla)

Francisco Fydriszewski tiene mercado en Colombia y también en otros países, pasó por Ecuador y Argentina. Por lo cual, lo más probable es que el delantero tenga nuevo equipo para 2027. Su paso por el campeón colombiano también será olvidado rápido.

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El contrato que tenía Fydriszewski con Junior

El delantero había firmado un acuerdo hasta la temporada 2029, sin embargo, con 3 años aún por cumplir de ese contrato, el acuerdo entre partes se dio y el jugador se marchará. Junior también arranca la búsqueda de un nuevo delantero, donde, por ejemplo, Duván Vergara suma puntos.

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