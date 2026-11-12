No es Yhormar Hurtado: revelan el verdadero culpable de que América de Cali pierda los puntos, tras decisión del TAS

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se confirmó que América de Cali perdió los 3 puntos contra Internacional de Bogotá y mantuvo el punto del empate contra Santa Fe. Todo esto por la mala inclusión de Yhormar Hurtado, que jugó dicho encuentro cuando no debía hacerlo.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra el culpable de este castigo contra América de Cali es Iván Vélez, el Director Deportivo del club. Puesto que, fue quien lideró la mala inscripción de Hurtado y en estos temas administrativos son los dirigentes los que deben estar finos.

Por otro lado, la sanción para América de Cali pudo ser peor, sin embargo, el club acaba hasta “beneficiado” y solo pierde 3 puntos que todavía lo dejan con un buen panorama para los cuadrangulares finales, aunque ya no depende de sí mismo para ganar el “punto invisible”.

Ante todo este caso, América de Cali hizo un comunicado en sus cuentas oficiales en el cual dejan claro que seguirán defendiendo los intereses del club: “América continuará defendiendo sus intereses con la diligencia y responsabilidad que estos procesos exigen“, sentenció el club.

El Comunicado de América de Cali. (Foto: @AmericadeCali)

Tras esta resolución del TAS se termina una de las novelas más importantes de este final del segundo semestre y ahora todos los equipos deberán centrarse en los últimos partidos a jugar del clausura y el posterior inicio de los cuadrangulares para definir al nuevo campeón.

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¿Qué pasa con Yhormar Hurtado?

Por otro lado, el jugador Yhormar Hurtado sí está sancionado por la DIMAYOR y el futbolista no debe volver a jugar con América de Cali en esta temporada. No será hasta 2027 cuando pueda volver a las canchas, puesto que, el futbolista mantiene contrato con el club.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tras la sanción de América de Cali, así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Así quedaría la tabla de posiciones. (Foto: @FerrinoAndres)

Encuesta¿Debió ser sancionado más grave América de Cali? ¿Debió ser sancionado más grave América de Cali? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

América de Cali perdió tres puntos contra Internacional de Bogotá por mala inclusión de Yhormar Hurtado .

perdió tres puntos contra Internacional de Bogotá por mala inclusión de . Iván Vélez , director deportivo, fue señalado por liderar la mala inscripción de Yhormar Hurtado .

, director deportivo, fue señalado por liderar la mala inscripción de . Hasta 2027 no volverá a jugar Yhormar Hurtado tras recibir una sanción de la DIMAYOR.