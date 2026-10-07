‘El Tino’ Asprilla explota contra Enzo Fernández por llorar en la despedida de Messi: “Esa lloradera”

Sin filtro en la televisión. Descubre la dura crítica de Faustino 'El Tino' Asprilla tras las lágrimas de Enzo Fernández por la despedida de Messi.

Fue una de las imágenes que recorrió el mundo del fútbol, pero que a una leyenda de la Selección Colombia no le gustó nada… Faustino ‘El Tino’ Asprilla vio las lágrimas de Enzo Fernández durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y no dudó en explotar.

El árbitro Fernando Véja pitó el final del partido, Argentina le ganó 3-0 a Benin con un gol y dos asistencias de Leo Messi, y la notalgia dijo más presente que nunca en el estadio Más Monumental. Uno de los que no pudo contener las lágrimas fue Fernández.

Messi tomó el micrófono y empezó despedirse de todos los que estaban presenciando su despedida de la Selección Argentina. Mientras predecía lo que pasará con la ‘Albiceleste’, Enzo Fernández volvió rendirse ante su ídolo, y empezó llorar al saber que no volverá a jugar con el ’10’ representando a su país. Esto a Faustino ‘El Tino’ Asprilla no le gustó nada.

Asprilla explota contra Fernández por llorar en la despedida de Messi

Asprilla, Messi y Fernández. (Foto: Getty y X)

“Ese man de Enzo, ¿por qué lloraba así? Esa lloradera, Dios mío bendito, pero… ¿Qué les pasa? ¿Se va para dónde? Messi no se va para ninguna parte, se va para Miami. Pero ya, algún día iba a pasar. Qué voy a llorar por ‘El Pibe’, no lloré cuando me fui yo (de la selección). Esa lloradera también. Cuando le hacían la toma a la mujer y familia de Messi nadie estaba llorando. La mujer de Messi por allá riéndose con el ‘Dibu'”, fue la crítica de ‘El Tino’ Asprilla a Fernández.

Lo primero que publicó Enzo Fernández tras la despedida de Messi

No pasaron 24 horas de la despedia de Lionel Messi de la Selección Argentina cuando Enzo Fernández publicó en X que “Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos. Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz. Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es Argentino”.

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