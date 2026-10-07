La primera publicación de Boca luego de que Messi se convirtiera en socio de River

Conoce los detalles de la publicación de Boca Juniors en redes sociales luego de que River declarara a Lionel Messi como socio honorario.

Pocas cosas pueden llegar a unir a Boca Juniors y River Plate. ¿Lionel Messi fue una de ellas? Antes de que iniciara la despedida de Leo de la Selección Argentina, el ’10’ se convirtió en socio de River y, acto seguido, llegó una primera publicación de Boca.

¿Casualidad o causalidad? Messi empezó el día de su despedida levantando un título que muy pocos esperaban. La Universidad de Buenos Aires le entregó el título de ‘Doctor Honoris Causa’. Y ahí no pararon los homenajes, River Plate se hizo presente de una manera muy particular.

“En un día histórico y acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre”, publicó la cuenta oficial en X de River y la primera publicación de Boca Juniors iba a llegar en 3, 2, 1…

Esto publicó Boca luego de que Messi se convirtiera en socio de River

Messi se convirtió en socio de River. (Foto: X)

Lejos de entrar en algún tipo de confrontación o provocación al darse cuenta que Lionel Messi se convirtió en socio de River Plate, la primera publicación que hizo la cuenta oficial de Boca en X tras este hecho fue otro homenaje a Leo con siguiente mensaje: “Gracias siempre, capitán. Lo mejor de lo mejor del amor”.

Post de Boca sobre Messi. (Foto: X / @BocajrsOficial)

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras la despedida de Messi?

Aún sin rivales confirmados, la certeza que hay es que la Selección Argentina volverá a jugar tras la despedida de Messi en la próxima fecha FIFA de partidos amistosos para Conmebol, que se llevara a cabo del 9 al 17 de noviembre de 2026.

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