“Es muy malo”: Los hinchas explotan contra este jugador de Colombia tras el 1-0 a Chile

Triunfo con sabor amargo en la Tricolor. Descubre quién es el delantero al que los hinchas destrozaron en redes pese a la victoria contra Chile.

La Selección Colombia saltó a la cancha del estadio ‘Pascual Guerrero’ para disputar el primero de los dos partidos amistosos que jugará contra Chile en la fecha FIFA de noviembre, y a pesar de la victoria 1-0, los hinchas explotaron contra un jugador titular.

Pese a que Colombia jugaba en condición de local, la primera oporutnidad de gol la tuvo Chile con un balón en el palo. Esto despertó un poco a la ‘Tricolor’, que iba a aprovechar una subida en ataque del protagonista de esta historia para abrir el marcador.

Daniel Muñoz tiró un centro, Guillermo Maripán desvió el balón y terminó marcando un autogol. Pese a generar el único gol de la Selección Colombia, los hinchas volvieron a explotar contra el lateral derecho por su nivel en la victoria 1-0 y la actitud que tuvo de generar una pelea en el partido del 13 de noviembre.

“Es muy malo”: Hinchas explotan contra este jugador de Colombia

Daniel Muñoz y Maximiliano Gutiérrez. (Foto: Getty)

“Dios míos no se que le ven a Daniel Muñoz es muy malo ese muchacho”, “que agrandado Daniel Muñoz, no le ha ganado a nadie”, “deberían pararle bolas al manejo de la ira de Daniel Muñoz, siempre buscando pelea, siempre con esa actitud de macho machote que desdibuja absolutamente todo su buen fútbol. ¡Qué jartera!”, “Daniel Muñoz solo sirve para formar peleas y ganarse amarillas“, “me he puesto analizar y Daniel Muñoz es un jugador muy limitado, la verdad no te gana uno contra uno, no se asocia y lo peor es que no centra bien. Lo bueno es que con espacio y balon en ventaja gana por fisico y velocidas”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas sobre el lateral derecho de la Selección Colombia.

La pelea que armó Daniel Muñoz y casi pasa a mayores vs. Chile

Transcurría el minuto 23 del segundo tiempo cuando Rodrigo Echeverría bajó a Yáser Asprilla agarrándolo del cuello. A Daniel Muñoz no le gustó esto y fue a encarar al volante chileno. Empujón viene, empujón va y el lateral derecho de la Selección Colombia terminó recibiendo tarjeta amarilla. ¡Video!

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🚨🔥 ¡Se calentó el partido! Lorenzo se metió a la cancha y Daniel Muñoz vio la amarilla.#futbol2026 #seleccióncolombia pic.twitter.com/DqC7Kv8AGi — Gol Caracol (@GolCaracol) November 14, 2026

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