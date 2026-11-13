Mientras Lorenzo gana 2.2 millones en la Selección Colombia, el salario de Lucas González en Nacional

Billeteras de extremo a extremo. Descubre la brutal diferencia entre el sueldo de Néstor Lorenzo y el contrato de Lucas González en Nacional.

Dos entrenadores, un tema en común y declaraciones encontradas que encendieron la polémica. Luego de las palabras de Lucas González contra Néstor Lorenzo por un supuesto favorecimiento a un equipo extranjero, no hubo un mejor momento para comparar sus salarios en la Selección Colombia y en Atlético Nacional.

Álvaro Montero no fue convocado por Lorenzo para los partidos amistosos de la Seleccion Colombia contra Chile del 13 y 17 de noviembre. Esto no le gustó nada al DT de Nacional, ya que a su equipo le convocaron a Samuel Velasquéz y Juan Manuel Rengifo, y no los tuvo para la semifinal de Copa Colombia. Boca Juniors si contará con Montero para la semifinal de Copa Argentina.

Luego de que Lucas González dijera que “lo que no es coherente es que aquí en Colombia y no clubes de afuera, como por ejemplo con Álvaro Montero que se quedó en Boca Juniors para jugar la semifinal de Copa Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque o sino el club es sancionado”, surgió una duda… ¿Ganará mucho menos que Néstor Lorenzo?

Este sería el salario de Lucas González en Atlético Nacional

Al no tener una confirmación oficial del salario de Lucas González, acudimos al portal experto ‘Salary Sport’ que tenía ganando a Diego Arias, extécnico Atlético Nacional una cifra de 632.000 dólares al años. El actual entrenador ‘Verdolaga’ estaría ganando una salario similar o superior.

La impresionante diferencia de salarios entre Néstor Lorenzo y Lucas González

Néstor Lorenzo y Lucas González. (Foto: Getty y X)

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La diferencia es de más de 1.5 millones de dólares. Mientras el portal ‘Celebrity Networth’ tiene a Néstor Lorenzo con un salario anual de 2.2 millones en la Selección Colombia, Lucas González tendría un sueldo superior a los 630.000 dólares al año en Atlético Nacional.

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