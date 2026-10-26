“Es una falta de respeto…” el mundo reacciona al puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026

Tuvo una de sus mejores temporadas a nivel individual, pero Luis Díaz apenas acabó en el puesto 24 del ranking por el Balón de Oro.

Luis Díaz tuvo una temporada espectacular a nivel individual con el Bayern Múnich y fue de lo más destacado de toda Europa. Sin embargo, el jugador colombiano terminó lejísimos del top 10 del ranking del Balón de Oro, tras confirmar su lugar 24.

Que Luis Díaz haya terminado por debajo de jugadores como Vinicius Junior o Ferrán Torres generó una gran molestia en los aficionados. Muchos reclaman que esto es faltarle el “respeto” a uno de los mejores los mejores extremos del mundo y hasta hablan de un “robo”.

Algunos de los comentarios en redes sociales fueron: “Que Luis Díaz haya salido en el puesto 24 es una absoluta falta de respeto. 4 jugadores en el mundo lo superan estadísticamente en aportes de gol.” “30 goles, 23 asistencias y 3 títulos. Y puesto 24, esto es increíble.” “Robado.” “1er robo del balón de oro 2026 masculino“, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Luis Díaz viajó a Inglaterra para esta gala del Balón de Oro, se espera que el colombiano esté en la gala de ceremonia acompañando a Harry Kane, quien es el máximo candidato para ganar este premio y convertirse en el mejor jugador del mundo.

Comentarios sobre el puesto de Lucho Díaz en el Balón de Oro. (Captura de pantalla)

Comentarios sobre el puesto de Lucho Díaz en el Balón de Oro. (Captura de pantalla)

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Comentarios sobre el puesto de Lucho Díaz en el Balón de Oro. (Captura de pantalla)

Las estadísticas de Luis Díaz en la temporada anterior

La gran molestia que genera este puesto de Luis Díaz viene dada por sus grandes números en la temporada anterior. El colombiano jugó 51 partidos entre todas las competencias, marcó 26 goles, dio 23 asistencias y sumó en cancha más de 4.000 minutos. Estuvo al nivel de Olise y Kane (compañeros de equipo) que ahora terminan más arriba que él.

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En síntesis:

Luis Díaz quedó en el puesto 24 del ranking oficial del Balón de Oro 2026.

del ranking oficial del Balón de Oro 2026. Luis Díaz registró 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos la temporada pasada.

y 23 asistencias en 51 partidos la temporada pasada. Harry Kane es el máximo candidato para ganar la gala del Balón de Oro.