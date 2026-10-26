Se revela el ganador del Balón de Oro 2026 y estos son los canales y horarios para ver la gala de premiación.

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el premio individual más importante de la historia del fútbol mundial, el Balón de Oro. Un trofeo que reconoce al mejor jugador de la última temporada, pero que también no está libre de polémicas y debates.

¿Qué canal pasa el Balón de Oro 2026 y a qué hora empieza?

La cadena DAZN transmitirá la gala del Balón de Oro 2026 de manera gratuita, los usuarios deberán registrarse previamente en la aplicación. Así quedarían los canales y horarios para ver la gala:

País Hora Canal Argentina 17H00 DAZN Bolivia 16H00 DAZN Brasil 17H00 DAZN, ESPN Chile 17H00 DAZN Colombia 15H00 DAZN, ESPN y Disney+ España 21H00 Movistar+ Estados Unidos 16H00 DAZN México 14H00 DAZN Paraguay 17H00 DAZN Perú 15H00 DAZN, ESPN y Disney+ Uruguay 17H00 DAZN Venezuela 16H00 DAZN

El Balón de Oro se entregará en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

La ceremonia se realizará en Inglaterra, por el 70 aniversario de la entrega del premio. Varios jugadores han confirmado su presencia en el evento y se espera que sea una tarde histórica para premiar al mejor jugador de la temporada anterior y del Mundial.

¿Quién sería el ganador del Balón de Oro 2026?

En las últimas horas se han dado varias filtraciones sobre quién puede ganar el Balón de Oro de la temporada 2026 y los rumores ponen a dos principales candidatos: Harry Kane y Kylian Mbappé. Ambos futbolistas podrían llevarse este premio, el primero de su carrera.

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