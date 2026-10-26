Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el premio individual más importante de la historia del fútbol mundial, el Balón de Oro. Un trofeo que reconoce al mejor jugador de la última temporada, pero que también no está libre de polémicas y debates.
¿Qué canal pasa el Balón de Oro 2026 y a qué hora empieza?
La cadena DAZN transmitirá la gala del Balón de Oro 2026 de manera gratuita, los usuarios deberán registrarse previamente en la aplicación. Así quedarían los canales y horarios para ver la gala:
|País
|Hora
|Canal
|Argentina
|17H00
|DAZN
|Bolivia
|16H00
|DAZN
|Brasil
|17H00
|DAZN, ESPN
|Chile
|17H00
|DAZN
|Colombia
|15H00
|DAZN, ESPN y Disney+
|España
|21H00
|Movistar+
|Estados Unidos
|16H00
|DAZN
|México
|14H00
|DAZN
|Paraguay
|17H00
|DAZN
|Perú
|15H00
|DAZN, ESPN y Disney+
|Uruguay
|17H00
|DAZN
|Venezuela
|16H00
|DAZN
El Balón de Oro se entregará en Inglaterra. (Foto: GettyImages)
La ceremonia se realizará en Inglaterra, por el 70 aniversario de la entrega del premio. Varios jugadores han confirmado su presencia en el evento y se espera que sea una tarde histórica para premiar al mejor jugador de la temporada anterior y del Mundial.
¿Quién sería el ganador del Balón de Oro 2026?
Mbappé no copia a Vinicius y Real Madrid vuelve a estar presente en la gala del Balón de Oro
En las últimas horas se han dado varias filtraciones sobre quién puede ganar el Balón de Oro de la temporada 2026 y los rumores ponen a dos principales candidatos: Harry Kane y Kylian Mbappé. Ambos futbolistas podrían llevarse este premio, el primero de su carrera.
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