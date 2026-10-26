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Balón de Oro 2026: ¿Qué canal pasa la ceremonia y a qué hora empieza?

Se revela el ganador del Balón de Oro 2026 y estos son los canales y horarios para ver la gala de premiación.

Los canales para ver el Balón de Oro de 2026. Imagen generada por IA
© IA de Gemini/ GettyImages/ Edit BVLos canales para ver el Balón de Oro de 2026. Imagen generada por IA

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el premio individual más importante de la historia del fútbol mundial, el Balón de Oro. Un trofeo que reconoce al mejor jugador de la última temporada, pero que también no está libre de polémicas y debates.

¿Qué canal pasa el Balón de Oro 2026 y a qué hora empieza?

La cadena DAZN transmitirá la gala del Balón de Oro 2026 de manera gratuita, los usuarios deberán registrarse previamente en la aplicación. Así quedarían los canales y horarios para ver la gala:

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PaísHoraCanal
Argentina17H00DAZN
Bolivia 16H00DAZN
Brasil17H00DAZN, ESPN
Chile17H00DAZN
Colombia15H00DAZN, ESPN y Disney+
España21H00Movistar+
Estados Unidos16H00DAZN
México14H00DAZN
Paraguay17H00DAZN
Perú15H00DAZN, ESPN y Disney+
Uruguay17H00DAZN
Venezuela16H00DAZN
El Balón de Oro se entregará en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

El Balón de Oro se entregará en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

La ceremonia se realizará en Inglaterra, por el 70 aniversario de la entrega del premio. Varios jugadores han confirmado su presencia en el evento y se espera que sea una tarde histórica para premiar al mejor jugador de la temporada anterior y del Mundial.

¿Quién sería el ganador del Balón de Oro 2026?

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En las últimas horas se han dado varias filtraciones sobre quién puede ganar el Balón de Oro de la temporada 2026 y los rumores ponen a dos principales candidatos: Harry Kane y Kylian Mbappé. Ambos futbolistas podrían llevarse este premio, el primero de su carrera.

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¿Quién debe ganar el Balón de Oro 2026?

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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