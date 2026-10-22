El 'Tiburón' sigue buscando un nuevo entrenador y ahora un DT que estuvo en el Mundial aparece como candidato.

Junior no cerró el 2026 como se esperaba tras dos campeonatos consecutivos. El club entró en una crisis de malos resultados y luego optaron por sacar de su cargo a Alfredo Arias, una decisión que todavía les duele. Por lo cual, el club busca un nuevo entrenador en medio de todos los rumores.

Sebastián Beccacece sería el entrenador que está más cerca de llegar a Junior para la siguiente temporada, de acuerdo a medios ecuatoriano como Mr.Offsider. El ‘Tiburón’ habría presentado una oferta ya para que el ex DT de Ecuador pueda llegar al club.

Aunque no se han dado más detalles, se avisa que el estratega estaría pidiendo un contrato de, al menos, dos temporadas. En medio de todos los rumores de su carrera, el mismo Sebastián Beccacece confirmó que él quería dirigir de nuevo a un club.

“Me gustaría volver a un club. Después de los momentos y tiempos aparecen proyectos. Te invitan a participar, te entusiasmas. Hoy estoy más cerca de un club“, comentó en hace pocos días el entrenador a ADN Deportes. Por lo cual, está su intención del movimiento.

Beccacece podría llegar a Junior en Colombia. (Foto: GettyImages)

Beccacece solo ha dirigido a la Selección de Ecuador a nivel de selecciones, pero en clubes tiene una importante trayectoria. El DT estuvo al frente de equipos como Racing, Defensa y Justicia, Independiente, y con esa experiencia llegaría a un club como Junior.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador, su último equipo, llegó a dirigir un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y terminó perdiendo 3 encuentros. No tuvo el mejor Mundial y por eso se marchó de Ecuador.

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