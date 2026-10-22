Revelan las ¡Cinco! salidas que tendría Atlético Nacional para 2027

Unos terminan contrato y el club ya no los quiere y otros tienen muchos interesados para ficharlos en 2027.

Este jueves 22 de octubre de 2026 se revelaron hasta 5 salidas que llegaría a tener Atlético Nacional en la siguiente temporada. El equipo “Verde” no renovaría el contrato de algunos jugadores, mientras que con otros es más probables que se marchen por las ofertas que tienen.

Algunos de los jugadores que dejaría ir Atlético Nacional para la siguiente temporada son futbolistas que están a préstamo en el club, y no se hará uso de la opción de compra. Mientras que en el caso de Samuel Velásquez o Marlos Moreno, terminan contrato, pero es complicado que renueven.

Velázquez viene siendo atractivo para los equipos de la Premier League, mientras que Moreno tendría fuertes chances de llegar a México. Por lo cual, ambos futbolistas podrían marcharse en el final de su contrato en este 2026 y no renovar con el club.

Las salidas que tendría Atlético Nacional

De acuerdo, a la revelación de Revista Semana, los jugadores que tienen las horas contadas en Atlético Nacional son:

Andrés Felipe Reyes (termina su préstamo).

(termina su préstamo). Milton Casco (termina contrato).

(termina contrato). Nicolás Rodríguez (fin de préstamo).

(fin de préstamo). Samuel Velásquez (termina contrato).

(termina contrato). Marlos Moreno (termina contrato).

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Además, el club también estaría muy atento a lo que pase con Juan Manuel Rengifo. El volante gusta en toda Europa y lo más probable es que se marche del club. No obstante, esta salida respondería directamente a una venta no a que el club no lo quiere más.

Los torneos que jugará Atlético Nacional para 2027

De momento, Atlético Nacional está luchando por clasificarse a la siguiente Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Pero es casi un hecho que el equipo ‘Verdolaga’ jugará un torneo internacional en la siguiente temporada, además de los campeonatos domésticos.

En síntesis:

Atlético Nacional planea cinco salidas de su plantilla para la temporada 2027.

de su plantilla para la temporada 2027. Samuel Velásquez y Marlos Moreno finalizan sus contratos y no renovarían con el club.

finalizan sus contratos y no renovarían con el club. Juan Manuel Rengifo atrae interés en Europa y podría ser vendido próximamente.