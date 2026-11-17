Una escena que hiela la sangre. Descubre la escalofriante imagen de la falta que le provocó una grave lesión a Gustavo Puerta. Video.

Así como fue el primer partido terminó siendo el segundo. Lejos de parecer un encuentro amistoso, los jugadores de Chile salieron a jugar con todo frente a la Selección Colombia, y en una jugada desafortunada un jugador chilento terminó lesionando de gravedad a Gustavo Puerta.

Chile empezó tomando la iniciativa en el estadio Monumental y con tres remates de larga distancia inquietó el arco que defendió Aldair Quintana durante el primer tiempo. Colombia no se encontraba en el partido y el despliegue físico de Puerta tenía que aparecer para meterse en el encuentro, pero…

La Selección Colombia tuvo con Luis Javier Suárez la opción más clara de abrir el marcador con un penal que le atajó el arquero Lawrence Vigouroux al minuto 36 del primer tiempo, pero esta no sería la noticia más mala de la primera etapa. Gustavo Puerta se lesionó y salió llorando en camilla del estadio Monumental, de Chile.

Video: Así fue la grave lesión de Gustvo Puerta contra Chile

Gestos de dolor de Puerta. (Foto: X)

Transcurría el minuto 39 del primer tiempo cuando Puerta había ganado la posesión del balón poniendo el cuerpo, pero César Pérez intentó recuperar la pelota, y terminó por arrastrarle la pierna derecha al volante colombiano. En ese momento, Gustavo Puerta no pudo apoyar la pierna y terminó con un movimiento en la rodilla que apunta a ser una lesión de ligamento cruzado anterior.

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La gran calificación de Gustavo Puerta en el Mundial 2026

Fue el jugador revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Gustavo Puerta terminó con una calificación promedio de 7.1, según el portal especializado ‘Sofa Score’, por cinco partidos como titular, una asistencia, 263 de 286 pases precisos y 18 recuperaciones de balón.

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