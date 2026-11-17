El regreso más esperado del año. Descubre cuál es el histórico volante que saldría del retiro para salvar a la Selección Colombia de su crisis creativa.

La Seleccción Colombia dejó una herida que todavía no termina de cerrar entre sus hinchas tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Lejos de mostrar buen juego para reconquistar a la hinchada, siguen lloviendo las critícas. Por ese motivo, un jugador, que se había retirado de la ‘Tricolor’, pensaría en salir del retiro para las Eliminatorias a la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

James Rodríguez anunció que se retiraba de la Selección Colombia el 15 de septiembre de 2026 después de casi 15 años y una nueva era empezó en el combinado colombiano sin su capitán y máximo referente de la última era. El ex10 de la ‘Tricolor’ no es quien volveria al seleccionado.

Al ver que Jhon Arias no marca diferencia llevando la 10, Jorge Carrascal no es convocado, Juan Manuel Rengifo suma pocos minutos y Yáser Asprilla sigue siendo recambio, un volante creativo saldría del retiro de la Selección Colombia para bucar el cupo al Mundial 2030.

Este jugador saldría del retiro de la Selección Colombia para Eliminatorias

Uno de estos jugadores saldría del retiro de la selección. (Foto Getty)

“Si el casting no funciona, un jugador que ya dio algunas declaraciones y dijo que se había retirado, pero nunca lo hizo oficial en sus redes sociales, podría mantenerse el espectro siempre y cuando las lesiones lo permitan, y siempre y cuando tenga continuidad. Ese jugador se llama Juan Fernando Quintero, todavía no ha cerrado su ciclo con la Selección Colombia, y creame que si esta bien para el inicio de la Eliminatoria y no se termina de afianzar un jugador en esa posición, Juan Fernando Quintero podría regresar en algún momento“, reveló el periodista Cristian Marín Zuluaga, de la emisora ‘Blu Radio’.

Así se jugarán las Elimantorias al Mundial 2023: cupos y fecha de inicio

Con tres países, Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificados al ser anfitriones de un partido del Mundial 2030, las Eliminatorias Sudamericanas tendrán tres cupos y medio (contando repechaje) para siete selecciones. La eliminatoria inciaría en junio o septiembre de 2027.

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