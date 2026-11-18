Kevin Viveros entró en planes de grandes de Sudamérica y Europa y ahora se conoce la decisión del Athletico Paranaense de Brasil.

Kevin Viveros podría ser el siguiente jugador colombiano en protagonizar un camisetazo de cara a la siguiente temporada. El extremo colombiano tiene varios interesados y ya se conoce la decisión de Athletico Paranaense.

El colombiano entró en planes de River Plate, un grande de Brasil y los ingleses Sunderland y Aston Villa según información de Pipe Sierra. Athletico Paranaense rechazó negociar con estos clubes y mantendrá al seleccionado colombiano.

El grande de Brasil incluso le aumentará el sueldo y le ofrecerá una renovación millonaria según Alexis Rodríguez. Kevin Viveros es uno de los goleadores del torneo brasileño con uno de los equipos no protagonistas.

La renovación de Kevin Viveros no significa una puerta cerrada para una venta, pero con un aumento salarial y una cláusula nueva, el precio de salida sería aún mayor.

Athletico Paranaense pagó 5 millones de dólares por el 70% de Kevin Viveros, con el restante aún en posesión de Atlético Nacional. Su venta no rondaría menos de los 15 millones.

¿Cuánto pagó Atlético Nacional por Kevin Viveros?

El conjunto ‘Verdolaga’ pagó apenas 138.000 euros por el préstamo de Viveros en 2024 y posteriormente terminó quedándose con una parte de sus derechos antes de su transferencia a Athletico Paranaense en julio de 2025.

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