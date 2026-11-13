La inteligencia artificial predijo cómo queda el partido de la Selección Colombia contra Chile

Colombia y Chile se enfrentan en un partido que tiene sabor a Eliminatorias.

Colombia llega a su partido contra Chile con la obligación de ganar al ser local y darle una alegría a su gente. Sin embargo, en el fútbol no hay absolutos y la Selección de Chile también busca “amargar la fiesta” cafetera y tomarse Cali en esta serie de dos encuentros.

Para la Selección Colombia está la obligación de ganar por el proceso que viene atravesando la Selección en este recambio. En la anterior fecha FIFA consiguió los 3 resultados, ganar a Perú, perder contra Paraguay y contra México terminó empatando en un partido muy peleado.

En este contexto, desde Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini Pro cómo quedará el partido entre Colombia y Chile por esta fecha FIFA que se juega en Cali:

La predicción de la IA del Colombia vs Chile

“Colombia es el claro favorito para llevarse la victoria esta noche en Cali. Las predicciones deportivas apuntan a un triunfo local controlado, siendo los marcadores más probables el 1-0 o el 2-0 a favor del cuadro cafetero“, empezó la IA.

Análisis y tendencias para el partido:

Dominio local: Las casas de apuestas otorgan a Colombia una cuota de victoria de aproximadamente 1.46 a 1.50. El equipo cuenta con el respaldo de su afición tras 27 años sin jugar en el Pascual Guerrero y viene de una victoria sólida por 2-0 ante Perú.

Las casas de apuestas otorgan a Colombia una cuota de victoria de aproximadamente 1.46 a 1.50. El equipo cuenta con el respaldo de su afición tras 27 años sin jugar en el Pascual Guerrero y viene de una victoria sólida por 2-0 ante Perú. El momento de Chile: Dirigida de manera interina por Nicolás Córdova, “La Roja” llega motivada tras sorprender a México con un 2-0, pero ha mostrado ciertas vulnerabilidades defensivas tras caer previamente ante Estados Unidos (4-2) y Canadá (1-0)

Colombia viene de jugar contra México. (Foto: GettyImages)

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¿A qué hora comienza el partido y por dónde se puede ver?

El partido de Colombia vs Chile comenzará desde las 19H00 de este viernes, 13 de noviembre de 2026. El partido se podrá ver por los siguientes canales:

Gol Caracol

Ditu- Fútbol RCN

Canal RCN

En síntesis:

Colombia y Chile juegan en el Pascual Guerrero tras 27 años sin recibir selecciones.

juegan en el Pascual Guerrero tras 27 años sin recibir selecciones. 19H00 del 13 de noviembre de 2026 iniciará el partido amistoso entre Colombia y Chile .

iniciará el partido amistoso entre . Gol Caracol, Ditu- Fútbol RCN y Canal RCN transmitirán el partido de Colombia.