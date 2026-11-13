Colombia vs Chile HOY: alineaciones del partido amistoso por la fecha FIFA

Las alineaciones de Colombia y Chile para su partido amistoso por la fecha FIFA.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 la Selección Colombia vuelve a hacer de local en Cali y jugará contra Chile por esta fecha FIFA. Será el primer partido de los dos que jueguen ambos equipos. Sin embargo, para este encuentro ya van con todo.

Las alineaciones de Colombia y Chile

Estas serían las alineaciones de Colombia y Chile para jugar en su partido de la fecha FIFA.

Once de Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Durán y Luis Suárez.

Once de Chile: Lawrence Vigoroux, Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Filipe Loyola, Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverria, Dario Osorio, Gonzalo Tapia.

¡Estamos listos! 💪



Qué ganas de verlos mañana en el Pascual 🔥#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/JJq3EpS2J5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026

¿Qué canal pasa el partido de Colombia vs Chile por la fecha FIFA y a qué hora empieza?

El partido de Colombia vs Chile por la fecha FIFA comenzará desde las 19H00 (CO). Y el partido también se podrá ver por las siguiente señales de televisión:

Gol Caracol

Ditu- Fútbol RCN

Canal RCN

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En síntesis: