La primera publicación de Jhon Durán luego de que Fred lo señalara de no entrenar por ser rico

Descubre la primera publicación de Jhon Durán tras las sonadas declaraciones de Fred sobre su ética de trabajo.

Una vez más, Jhon Jáder Durán volvió a ser noticia y no precisamente por lo que hace en la cancha. En esta ocasión, Fred, excompañero en Fenerbahçe, lo señaló de no querer entrenar y correr porque, como él mismo se lo dijo, ya es rico. Acto seguido, llegó una primera publicación del delantero.

¿Casualidad o causalidad? En julio de 2025, Fenerbahçe puso sobre la mesa 21 millones de euros para que Jhon Durán llegara en condición de préstamo por un año sin opción de compra. Solo duró siete meses en el equipo turco y le rescindieron el contrato en febrero de 2026 tras registrar cinco goles, tres asistencias y 1.130 minutos en 21 partidos.

“A ese tipo le daba todo igual, hermano. Vaya personaje y buena gente también, pero de verdad que no le importa nada. Yo le decía: ‘Vamos a entrenar, vamos a correr’ y él respondía: ‘Ya soy rico, no necesito correr’. Se ve que tiene como buen corazón, ¿sabes? Estaba en el Aston Villa y Al-Nassr le hicieron un tremendo contrato, un contrato surreal. Ya compró a Colombia entera. Él decía: ‘No, ya soy rico, ya soy rico. Estoy tranquilo’. Es cuestión de cabeza. Ahora va a tener un hijo, espero que se calme un poco”, contó Fred en ‘Charla Podcast‘.

Esto publicó Jhon Durán luego de que Fred lo señalara de no entrenar por ser rico

Jhon Durán y Fred. (Foto: Getty)

Al parecer, Jhon Jáder Durán le empieza a dar la razón a Fred. Luego de que su excompañero lo señalara de no entrenar y correr porque es rico y dejara abierta la posibilidad que puede cambiar tras ser padre, la primera publicación del delantero colombiano fue mostrar que está juicioso en casa con un amigo que considera familia.

Post de Jhon Durán. (Foto: IG / @jaderduran9)

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Este es el salario de Jhon Durán en Benfica

A pesar de que ya es rico, sigue facturando. Jhon Durán milita en el Benfica, de Portugal, y con un contrato que va hasta el 30 de junio de 2027, es el jugador mejor pagado del equipo junto con João Palhinha con un salario anual de más de seis millones de euros.

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