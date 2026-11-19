James Rodríguez decidió volver al fútbol de Colombia después de casi 19 años y no solo está dando de qué hablar en el terreno de juego. En esta ocasión, una trágica pérdida tocó a su familia y fue María del Pilar Rubio, la madre del jugador, quien confirmó la lamentable noticia.

La mamá de James venía de ser noticia en redes sociales porque publicó unas fotos en Instagram que rozaron la censura. Rubio mostró cómo luce a los 52 años y dejó a más de uno sorprendido. Ahora, le tocó comunicar una noticia muy triste.

James Rodríguez venía de recibir un duro golpe luego de que Atlético Nacional quedara eliminado en semifinales de Copa Colombia a pesar de que el volante marcó un gol en el partido de vuelta contra Once Caldas e iban ganando 2-0 al término del primer tiempo. El 18 de noviembre tuvo una dolorosa despedida.

Trágica perdida en la familia de James Rodríguez

James en Nacional. (Foto: Getty)

“Te amaré por siempre mi blancuciento… Gracias por tu lealtad y amor me duele el corazón. Mi coco. Hoy (18 de noviembre) mi corazón está roto. Nunca imaginé tener que despedirme de ti de esta manera, ni que un día que parecía cualquiera se convertiría en uno de los más tristes. Gracias por tu amor incondicional, por tu compañía, por cada alegría y por esos momentos en los que tu presencia lo hacía todo más bonito. No entiendo por qué tuvo que ser hoy, ni por qué tan pronto. Me quedo con el amor que nos diste y con todos los recuerdos que jamás se irán. Perdóname por no haber podido protegerte de este momento. Corre libre, mi pequeño. Si existe un cielo para los angelitos de cuatro patas, sé que allí estarás. No fuiste solamente mi perro, fuiste parte de mi familia y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Te amaré siempre”, publicó la mamá de James para confesar que tuvieron la trágica pérdida de uno de los perros de la familia.

Murió un perrito de la familia de James. (Foto: IG)

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Este es el verdadero salario de James Rodríguez en Atlético Nacional

A pesar de que se llegó a especular con un salario de 4 millones de dólares, el periodista Carlos Antonio Vélez, del canal Win Sports, reveló que el verdadero salario de James Rodríguez en Atlético Nacional es de 1.4 millones de dólares al año.

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