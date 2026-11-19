Jornada especial en las instalaciones de un Bayern de Múnich donde Vincent Kompany volverá a sentirse entrenador. El belga estará mañana frente al Colonia en el regreso de la Bundesliga tras diferentes problemas de salud en las últimas semanas. Confirmó que Luis Díaz no hará parte de la convocatoria, pero le puso fecha de regreso al guajiro.

“Lucho está muy bien. Ha completado una buena semana de trabajo. Aún es demasiado pronto para que pueda jugar mañana, pero durante los próximos siete días estaremos en condiciones de que vuelva a disputar minutos”, palabras del entrenador del Bayern de Múnich alrededor del futbolista colombiano. Recordemos que Díaz no hizo parte de la última convocatoria de Néstor Lorenzo en Colombia.

El cafetero se encuentra lesionado desde el pasado 20 de octubre. Ocurrió en el encuentro frente al Arsenal y desde entonces no ha podido disputar minutos oficiales. Kompany fue sincero en una rueda de prensa donde habló de una semana de trabajo más que positiva para la figura de Lucho. No se van a acelerar los tiempos de su regreso.

Durante los próximos 7 días deberíamos ser capaces de ver el retorno del guajiro. Recordemos que el Bayern de Múnich tendrá acción a mediados de semana por la UEFA Champions League frente al Lille de Francia y antes de medirse igualmente con Hamburgo como visitante. Se espera que en algunos de estos encuentros podamos ver nuevamente a Luis Díaz disputar partidos oficiales con el equipo.

Kompany espera contar con Lucho en los próximos 7 días: GETTY

En lo que va de temporada, el colombiano suma un total de 5 goles y una asistencia a lo largo de 11 batallas oficiales. Números más que lejanos de su rendimiento 12 meses atrás en un Bayern de Múnich que espera recuperarle para un tramo clave de la temporada. Los dirigidos por Vincent Kompany arrancan la seguidilla de partidos antes del parón invernal con el objetivo de afianzarse como líderes de la Bundesliga e igualmente dentro del top 8 de la fase de liguilla de la UEFA Champions League.

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Kompany, sincero sobre su ausencia de estas semanas

“Contra el Arsenal expliqué abiertamente lo que había ocurrido: simplemente estaba enfermo y quizá no escuché lo suficiente a mi cuerpo. Todo lo que vino después fue una consecuencia de ello. No quiero restarle importancia, porque fue un susto. Pero fue consecuencia de haber seguido adelante cuando, en realidad, debería haber hecho una pausa. Ahora me encuentro bien y desde entonces he seguido un proceso largo”, analizaba el entrenador belga alrededor de su indisposición física semanas atrás.

Entiende que debe escuchar a su cuerpo y no repetir errores del pasado que llegaron a repercutir en sustos más que importantes por el sur de la Bundesliga: “Me gustaría que todo volviera a la normalidad lo antes posible. Estoy muy agradecido por la reacción del club y de todo el equipo médico, que ha estado ahí día y noche. Se han volcado muchísimo conmigo. También quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico, que ha seguido adelante y se ha encargado de que podamos sacar fuerzas de este momento de adversidad. Disfruté muchísimo del partido contra el Atlético. Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera como entrenador, a pesar de no haber estado presente”.

Datos claves

Vincent Kompany confirmó que Luis Díaz volverá a jugar en los próximos siete días .

confirmó que volverá a jugar en los próximos . Luis Díaz está lesionado desde el 20 de octubre tras el partido ante el Arsenal .

está lesionado desde el tras el partido ante el . Luis Díaz suma 5 goles y 1 asistencia en 11 partidos con el Bayern de Múnich.