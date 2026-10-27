Millonarios no será vendido en este 2026 y se revelaron los duros motivos

Por estos motivos es que no venderán a Millonarios en la siguiente temporada.

Millonarios estaba muy cerca de ser vendido para la siguiente temporada y el club estaba en negociaciones con KAPITAL FOOTBALL GROUP. No obstante, ahora se confirmó que el equipo ‘Embajador’ ya no sería comprado y hay varios motivos para que no se dé la adquisición.

¿Por qué Millonarios no será vendido?

De acuerdo a la información de Antonio Casale, Millonarios no será vendido al Kapital Football Group porque el grupo inversor se retiró de la negociación. Hay varias razones que llevaron a la toma de esta decisión. De los cuales se han revelado que:

No hubo claridad por parte del club en varios aspectos.

por parte del club en varios aspectos. Inquietudes sobre el estadio .

. Buscaban inversores colombianos para la compra.

Por lo cual, y tras estos detalles, Millonarios no será vendido para la siguiente temporada en una noticia que genera diferentes reacciones en los hinchas. Algunos querían la venta, mientras que otros no estaban de acuerdo por las polémicas del grupo que los compraba.

Millonarios no será comprado todavía. (Foto: @MillosFCoficial)

Aunque esta negociación se cayó no se descarta que otro ofertante llegue en los próximos meses, puesto que, la intención de los actuales dueños del club sería realizar una venta. Se esperan semanas muy movidas y de cambios en el club ante este panorama.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En medio de todo esto, Millonarios está peleando por meterse a la siguiente Copa Libertadores y ganar el campeonato. Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

En síntesis:

Kapital Football Group se retiró de la compra del club de fútbol Millonarios.

de la compra del club de fútbol Millonarios. Antonio Casale informó que la venta de Millonarios se cayó por tres motivos.

que la venta de Millonarios se cayó por tres motivos. Millonarios no será vendido al grupo inversor de cara a la siguiente temporada.