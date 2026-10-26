¿Se terminó la era de Win Sports? nuevos detalles del canal que transmitiría la Liga BetPlay en 2027

El fútbol colombiano se encamina a una importante era de cambios de cara a la temporada 2027. Aún WIN Sports tiene una chance de quedarse con la transmisión de la Liga BetPlay, pero nuevos detalles en las últimas horas lo pueden cambiar todo.

¿Win Sports ya no pasará la Liga BetPlay en 2027?

Hasta el momento, Win Sports no hizo oficial ninguna oferta por igualar los 90 millones que recibió la DIMAYOR para vender los derechos de transmisión en 2027. Es más, la operadora empezó a anunciar nuevos canales para traer “nuevo contenido” a su oferta.

De acuerdo, a los análisis de los aficionados esta decisión de WIN solo respondería a que ya ven perdidos los derechos de la Liga BetPlay y no transmitirán estos partidos en 2027.

Las conclusiones de los hinchas con las propuestas de WIN Sports. (Captura de pantalla)

Por otro lado, también trascendió que desde el lado de la otra propuesta y representados por Mauricio Correa se presentó una garantía que asegura a la DIMAYOR recibir la cantidad de dinero ofrecida en la nueva propuesta. Es una oferta de 90 millones para transmitir la Liga BetPlay.

¿Hasta cuándo WIN Sports puede igualar la oferta para quedarse con la Liga BetPlay?

De acuerdo a diferentes informaciones en Colombia, WIN Sports podrá igualar la oferta de los derechos de transmisión hasta el próximo 21 de noviembre de 2026. Si no lo hace, oficialmente la DIMAYOR se tendrá que ver en un nuevo canal para el 2027.

Publicidad

En síntesis: