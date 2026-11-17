El once de la Selección Colombia para jugar contra Chile generó esta reacción en los hinchas.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se enfrenta Colombia contra Chile en el último amistoso del año. El equipo de Néstor Lorenzo sufre varios cambios para este encuentro, y eso causó que los aficionados tengan una importante reacción en redes sociales.

El once de la Selección Colombia:

Así sale la Selección Colombia para jugar contra Chile en este último amistoso de la fecha FIFA:

Quintana

Muñoz

Sánchez

Andrade

Cabal

Lerma

Puerta

Orozco

Arcila

Mena

Suárez

Algunos aficionados se mostraron molestos en redes sociales por este once de Colombia: “No puede ser que Yaser no sea titular ni en la versión C de la selección. No puede ser. “Luis Suárez ya lo tenemos super visto por q no pueden poner a Durán de 9 fijo no extremo y probar otro 9“. “Ojalá les metan una goleada”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas.

La reacción de los hinchas al once de la Selección Colombia. (Captura de pantalla)

¿A qué hora juegan Colombia vs Chile?

El partido de la Selección Colombia contra Chile comenzará desde las 18H00 (CO) y el partido se podrá ver por:

Fútbol RCN

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En síntesis: