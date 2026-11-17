Atlético Nacional enfrenta a Once Caldas por las semifinales de la Copa Colombia con un 1 a 1 en el marcador global.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se define cómo queda armada la final de la Copa Colombia, puesto que, hoy se juegan las dos semifinales de vuelta. La mayor atracción está en el partido de Atlético Nacional vs Once Caldas, donde se enfrentan los dos campeones de la Copa Libertadores.

Atlético Nacional y Once Caldas llegan buscando llegar a la final de la Copa Colombia en una semana donde ya se han enfrentado en dos ocasiones y en ambas han empatado 1 a 1. Este será el tercer duelo que jueguen ambos equipos en 7 días.

¿Qué pasa si Atlético Nacional gana ante Atlético Nacional?

Si Atlético Nacional vence por cualquier resultado a Once Caldas se meterá a la final de la Copa Colombia y tendrá la gran oportunidad de ganar por cuarta vez consecutiva este torneo y confirmarse como el mejor equipo que ha disputado esta Copa.

Revive los mejores momentos de la semifinal de ida ante Once Caldas.



Nos vemos en el Atanasio, para buscar juntos una nueva final.



Completo aquí👇 https://t.co/ZTudi5iMMO pic.twitter.com/PwKEnCw4o5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 11, 2026

¿Qué pasa si Atlético Nacional empata contra Once Caldas, hay penales?

En caso de que el partido de esta tarde termine empatado por cualquier resultado (el gol visitante no cuenta) el clasificado a la final tendrá que ser definido desde el punto penal. No se jugarán tiempos extras y el ganador debe ser el que gane los penaltis.

¿Qué pasa si Atlético Nacional pierde contra Once Caldas?

En caso de perder y quedar eliminado en semifinales sería la primera vez desde 2023 que Atlético Nacional no juega la final de la Copa Colombia. Además, para Once Caldas sería la gran oportunidad de sumar la chance de pelear por un campeonato.

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¿A qué hora comienza la semifinal de la Copa Colombia y qué canal la pasa?

La semifinal entre Atlético Nacional y Once Caldas comenzará oficialmente desde las 18H30 (CO). El partido se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol.

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En síntesis: