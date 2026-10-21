¿Por qué no juega Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs Arsenal en la Champions League?

Luis Díaz no juega en el Bayern Múnich vs Arsenal en la Champions League por este motivo.

Este miércoles 21 de octubre de 2026 se dio una gran noticia que nadie esperaba en Bayern Múnich y en Colombia, puesto que, en el partido ante Arsenal, Kompany acaba de mandar al banco de suplentes a Luis Díaz. El colombiano viene de un triplete el fin de semana.

¿Por qué no juega Luis Díaz en la Champions League?

Luis Díaz no aparece como titular en la Champions League y sería netamente una decisión de Kompany. El colombiano viene de anotar un hat-trick en la última jornada y no se informó de ningún problema físico para el jugador. Podría sumar minutos en el segundo tiempo.

El extremo colombiano no venía en una gran temporada, pero el pasado de fin de semana dio síntomas de recuperación. Sin embargo, hoy Kompany apuesta por un sorpresivo once Gnabry y Davies, parece que apuntando más a lo que puede hacer Arsenal que lo que puede hacer su equipo.

Luis Díaz no juega ante Arsenal en la Champions League. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz tuvo en la temporada anterior, un gran año en la Champions League, marcando goles en los partidos claves contra Real Madrid o PSG. Ahora el colombiano tendrá que esperar a ver si lo utilizan para jugar en el segundo tiempo.

¿Qué canal pasa el Bayern Múnich vs Arsenal en la Champions League?

El partido de Bayern Múnich contra Arsenal comenzará desde las 14H00 (CO) y se podrá ver por ESPN y también el plan Premium de Disney+.

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