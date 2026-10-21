¿Por qué no juegan Michael Olise y Joshua Kimmich en el Bayern Múnich vs Arsenal en la Champions League?

Las dos estrellas de Bayern Múnich no estarán en el partido de la Champions League por motivos diferentes.

Este miércoles 21 de octubre se da uno de los partidos más importantes de la fase de Liga de la Champions League con el duelo que tendrán Arsenal y Bayern Múnich por la tercera fecha de la fase de liga. Los alemanes tienen dos delicadas bajas.

¿Por qué no juega Michael Olise?

Uno de los mejores jugadores del mundo como Michael Olise se pierde este gran partido porque fue expulsado en la anterior jornada de la Champions. El francés perdió la cabeza ante los Vikings y se llevó dos tarjetas amarillas en cuestión de minutos.

Por lo cual, Olise no podrá ayudar a Bayern Múnich en este partido y lo tendrá que ver desde el palco. Ya el jugador francés podría volver a jugar en la siguiente jornada, tras pagar la sanción.

¿Por qué no juega Joshua Kimmich en el Bayern Múnich vs Arsenal?

El volante alemán sufrió una calamidad doméstica en las últimas horas después de que se revelara que su padre falleció a los 57 años. Por lo cual, el capitán de la Selección de Alemania no estará en este partido y no se espera que vuelva a jugar muy pronto.

Las dos estrellas de Bayern no estarán en el partido. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Arsenal y qué canal pasa el partido?

Bayern Múnich vs Arsenal comenzarán a jugar desde las 14H00 de este miércoles, 21 de octubre de 2026. El partido también se podrá ver por ESPN y los diferentes planes de Disney+.

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Alineaciones de Bayern Múnich vs Arsenal

Estas son las alineaciones de Arsenal y Bayern Múnich para jugar en la Champions League:

XI de Bayern Múnich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, Stanisic, Davies, Bischof, Pavlovic,, Saibari, Gnabry y Harry Kane

XI de Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Saka, Odegaard, Madueke y Havertz.

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En síntesis:

Michael Olise no jugará por sanción tras ser expulsado ante Vikings en Champions League.

por sanción tras ser expulsado ante Vikings en Champions League. Joshua Kimmich no estará ante Arsenal por el fallecimiento de su padre.

ante Arsenal por el fallecimiento de su padre. Bayern Múnich enfrenta a Arsenal este miércoles 21 de octubre a las 14:00 por ESPN.