Milagro tras el susto. Descubre el revelador primer parte médico de Gustavo Puerta que le devolvió la tranquilidad a la Selección Colombia.

La Selección Colombia volvió a dejar sensaciones encontradas tras un empate contra Chile que tuvo un segundo tiempo mejor que la primera etapa, pero lo deportivo pasó a un lado porque los hinchas colombianos estaban pendientes de la gravedad de la lesión que sufrió Gustavo Puerta. ¡Ya hay un primer reporte médico!

Luego de ser el jugador revelación de Colombia en el Mundial 2026, pocos lo tenían como titular y terminó jugando los cinco partidos desde la alineación incial, Puerta se consolidaba en la nueva era de la ‘Tricolor’. Por eso aumentó la preocupación al verlo salir entre lágrimas del partido del 17 de noviembre.

Al minuto 39 del primer tiempo, Gustavo Puerta le ganó un balón a César Pérez, pero el jugador chileno, en su intentó por recuperar la posesión, terminó arrastrando por detrás la pierna derecha del volante colombiano. Ahí se vio un movimiento muy delicada en la rodilla y las imágenes deparaban lo peor.

Primer reporte médico sobre la lesión de Gustavo Puerta es alentador

Puerta tras sufrir lesión en Colombia vs. Chile. (Foto: X)

“Atención. Inicialmente el primer informe médico descartó ruptura del ligamento cruzado en la rodilla de Gustavo Puerta. Hubo distensión y seguirá la evolución con tratamiento. Mañana (18 de noviembre) se confirmaran los exámenes. Que descanso grande”, publicó el periodista César Augusto Londoño, de la emisora ‘Caracol Radio’.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de un balance de una victoria y un empate contra Chile para cerrar el 2026, la Selección Colombia volverá a jugar en la primera fecha FIFA del 2027, que se disputará del 22 al 30 de marzo. Se jugarían dos partidos amistosos con rivales por confirmar. Brasil pica en punta para ser uno de los contrincantes.

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