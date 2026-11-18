Conoce cuál fue la primera publicación del jugador chileno César Pérez tras la fuerte lesión que le causó a Gustavo Puerta.

Las imágenes deparaban lo peor… Gustavo Puerta sufrió una fuerte lesión que lo sacó del segundo partido amistoso entre Colombia y Chile, y los hinchas colombianos no tardaron en encontrar en Instagram al jugador chileno que lo lesionó. Fue así como se llegó a conocer la primera publicación de este futbolista tras lo sucedido con el volante colombiano.

Puerta daba pasos agigantados para consolidarse como uno de los jugadores titulares de la Selección Colombia después de un gran nivel en el Mundial 2026 y el despliegue físico que lo caracteriza lo llevó a ganar un balon que terminó en una dolorosa entrada.

El reloj de juego del primer tiempo marcaba que iban 39 minutos cuando Gustavo Puerta le puso el cuerpo por delante a César Pérez. El volante chileno intentó quitarle la pelota al futbolista colombiano y terminó arrastrando la pierna derecha de Puerta que no pudo asentarse en el terreno de juego. Ahí llegó el movimiento en la rodilla que lesionó el al mediocampista colombiano.

La primera publicación del jugador chileno que lesionó a Puerta

La grave lesión de Gustavo Puerta. (X / @futbolred)

Lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento por la jugada que terminó en la fuerte lesión de Puerta del 17 de noviembre, la primera publicación de César Pérez en Instagram fue presumir el video publicado por su esposa Mayling Vargas sobre su presencia en el empate 0-0 contra Colombia. ¿Vendrá un mensaje de apoyo a su colega?

Primer publicación de Pérez tras el golpe a Puerta. (Foto: IG)

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Los mensajes de los hinchas a César Pérez por lesionar a Gustavo Puerta

Luego del empate 0-0 con Chile, los hinchas de la Selección Colombia encontraron el perfil de Instagram de César Pérez y le dejaron fuertes mensajes: “¿Cómo lesionas a puerta? Aprende a jugar”, “¿si no lesionas no ganas?”, “juega tan bien que le tocó lesionar a alguien”, “carnicero”.

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