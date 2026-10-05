¡Urgente! Alemania le quita un convocado a la Selección Colombia: ¿culpa de Lorenzo?

Pudo jugar para la Selección Colombia, pero este jugador ahora representa a la Selección de Alemania.

La Selección Colombia tiene a grandes joyas en el fútbol europeo que pueden jugar para el país en los próximos años, pero al estar radicados en estos países, también pueden jugar para uno de estos seleccionados. Por lo cual, ahora Colombia ha perdido a un jugador.

En redes sociales se ha viralizado la historia de Tiago Poller. El joven futbolista nació en Apartadó-Colombia y tiene la nacionalidad ‘Cafetera’. Sin embargo, el jugador ha hecho toda su vida en Alemania y ahora mismo está jugando para las divisiones menores de ese equipo.

Hace poco se viralizó que el joven jugador estuvo defendiendo los colores del equipo Sub-20 de Alemania. El mediocentro sumó un total de 84′ minutos entre todos los partidos que ha jugado con el equipo de esta categoría.

Por otro lado, se reveló que en sus cuentas oficiales, el jugador se hace llamar como “Tiago.Colombia”, de ahí que se esperaba que la Federación Colombiana de Fútbol acelere para tenerlo como nuevo jugador. No obstante, parece que el jugador está decidido a jugar con Alemania.

Alemania le ganaría un convocado a Colombia. (Foto: Captura de pantalla)

Se reveló también que ya desde Colombia se hizo intentos para llevarlo a jugar con el equipo Sub-20, pero no se pudo. Poller lleva representando a este país en todas las divisiones formativas desde que jugaba en el equipo Sub-15. A sus 19 años juega en la segunda categoría del Hoffenheim.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a las canchas en el próximo mes de noviembre para jugar otra fecha FIFA. Se espera que en la Federación se hagan más intentos por el joven talento, aunque todavía estaría muy lejos de jugar en primera. Sería más bien para un equipo formativo.

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