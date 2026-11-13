RCN empezó primero la transmisión de Colombia vs. Chile y terminó apoyando a Gol Caracol

Efecto boomerang en la TV. Descubre por qué la agresiva estrategia de RCN en el Colombia vs. Chile terminó dándole el rating a Gol Caracol.

La guerra, metafóricamente hablando, por el rating de los partidos de la Selección Colombia vivió un nuevo capítulo con el partido amistoso contra Chile. RCN viene en alza y para empezar a reducirle puntos a Caracol empezaron la transmisión primero, pero…

Les salió el tiro por la culata. Desde marzo de 2023, la distribución de los derechos de televisión de la Selección Colombia cambió y pasó a ser del 50 por ciento para Caracol y el otro 50 para RCN. Cada canal pagó 40 millones de dólares.

En el último partido amistoso de Colombia, fue contra Perú el 6 de octubre, el canal Caracol casi que triplicó a RCN en rating marcando 18.87. RCN marcó 6.46. Para el encuentro contra Chile, la premisa fue empezar antes para acortar diferencias, pero…

La jugada que le salió mal a RCN para ganarle a Caracol en Colombia vs. Chile

Jonathan Villagra y Jhon Arias. (Foto: Getty)

Las redes sociales no dejan escapar nada y en X se dieron cuenta que RCN empezó primero la transmisión que Caracol del partido del 13 de noviembre, pero en plena transmisión terminó dándole publicidad a la competencia mostrando el siguiente letrero: “3 generaciones viendo el ‘Gol Caracol”.

RCN dándole publicidad a Gol Caracol. (Foto: )

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego del partido contra Chile en el estadio Pascual Guerrero, la Selección Colombia volverá a repetir rival y enfrentará al seleccionado chileno martes 17 de noviembre a las 6:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

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En síntesis