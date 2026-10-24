El delantero colombiano tendría nuevo equipo para la siguiente temporada, en un evento totalmente sorpresivo.

Aunque está anunciado que Teo Gutiérrez se retiraría del fútbol en el siguiente mes de diciembre, el jugador colombiano ahora podría seguir en activo. El delantero colombiano termina su contrato con Junior y ahora hay una duda sobre el final.

¿Teo Gutiérrez tendrá nuevo equipo?

De acuerdo a la información revelada por Jaime Dinas, en diciembre, Teo se retiraría de Junior, pero no del fútbol. El polémico periodista informa que el histórico delantero colombiano iría a tener un nuevo equipo en la siguiente temporada.

Según Dinas, este equipo que se quedaría con Teo Gutiérrez sería un equipo de primera categoría. Es una decisión absolutamente polémica, porque se está hablando del retiro del futbolista. Todo llega en medio de la polémica de Teo por no ser convocado en los últimos partidos.

Teo Gutiérrez tendría nuevo equipo en 2027. (Foto: Captura de pantalla)

Desde el entorno de Teo y desde el mismo jugador no se ha respondido a este rumor, es más el jugador sigue promocionando en sus redes sociales el partido final que tendrá con Junior en diciembre. El futbolista lleva jugando para Junior desde 2025.

¿Cuántos años tiene Teo Gutiérrez y cuántos partidos jugó en este 2026?

Teo Gutiérrez ya tiene 41 años y el jugador colombiano en esta temporada alcanzó a jugar un total 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 10 goles y dando 3 asistencias. Es obvia su perdida de protagonismo sobre todo por temas de edad.

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