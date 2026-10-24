La contundente respuesta de Kendry Páez después de que se revelara que Chelsea ya no lo quiere

Kendry Páez salió a responder en la cancha, ante todos los rumores de su salida.

Kendry Páez es el gran nombre del fin de semana después de que se revelara que el tricolor está más afuera que adentro de toda la estructura de Chelsea. Se rumorea que el ecuatoriano podría ser vendido de manera definitiva en enero o volver a ser cedido.

Ante toda esta carga de rumores, el jugador ecuatoriano se las ingenió para salir a responder desde la cancha. Se reporta que en el partido entre el Sub-21 de Chelsea contra el Sub-21 de Liverpool, el tricolor asistió en el segundo gol, en un partido que también inició como titular.

Son meses en los que aún Kendry Páez podría darle la vuelta a este mal momento y en el mejor de los casos salir cedido, pero aún pertenecer al Chelsea. Sin embargo, ahora mismo la posibilidad de venderlo de manera definitiva está sobre la mesa.

Se espera que lo haga Kendry Páez en el sub-21 no le alcance para jugar con Chelsea o con la Selección de Ecuador. Marcelo Gallardo ya no lo convocó en la primera ocasión y ahora incluso el ‘Muñeco’ ya tiene un reemplazo del ecuatoriano en ‘La Tri’.

Kendry Páez estuvo cedido en River Plate. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez ahora mismo tiene un largo contrato con Chelsea, pero si el club lo quiere vender, el ecuatoriano tendrá que tomar una decisión. Atarse a un contrato millonario o reducir pretensiones y expectativas para llegar a jugar en otro club más modesto.

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El contrato y sueldo de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. El ecuatoriano también percibe en los ‘Blues’ un salario cercano a los 2.5 millones por año. Por lo cual, el futbolista ecuatoriano también buscaría un contrato con características similares en otro club.

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