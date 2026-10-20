Todo es tristeza: Atlético Nacional pierde a uno de sus mejores jugadores para toda la temporada

Atlético Nacional viene en un gran momento de la temporada, pero ahora una mala noticia complicaría sus planes de títulos para el resto del año. El club pierde a uno de sus mejores jugadores para ya lo que resta de toda esta temporada y no volverá hasta 2027.

Según la información de Pilas Velásquez, el delantero Ian Poveda pasó por el quirófano por un problema en el tobillo. Por lo cual, y para mala noticia de todos los aficionados del verde, el delantero se quedaría fuera de todo lo que resta de la temporada.

En Atlético Nacional todavía no han emitido un comunicado oficial, sin embargo, lo más probable es que se confirme su baja. Poveda era un elemento clave en el ataque de Lucas González, por lo cual, al entrenador le tocará trabajar en esta variante.

Poveda se lesiona en el tramo clave de la temporada, puesto que, a Nacional se le vienen las definiciones del campeonato clausura y también de la Copa Colombia, donde ya está en semifinales. El club sigue apuntando a ganar ambos campeonatos.

Poveda (99) venía rindiendo en Nacional. (Foto: GettyImages)

La baja de Poveda también se tiene que sumar a la de ‘Chicho’ Arango que se pierde todo lo que resta de temporada. Nacional empieza a sufrir importantes “golpes” donde tiene que demostrar su importante plantilla para seguir compitiendo en lo más alto.

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Los números de Ian Poveda en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Atlético Nacional, Poveda ha jugado ya un total de 18 partidos entre todas las competencias y marcó 5 goles y dio 3 asistencias. El colombiano venía jugando con mucha más regularidad en los últimos partidos.

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