El campeón de la Champions League que va por el fichaje de Davinson Sánchez

El nuevo equipo que iría por el fichaje de Dávinson Sánchez, y es un campeón de la Champions League.

El central titular de la Selección Colombia viene haciendo buenos años en Galatasaray y también con el equipo nacional. Este buen rendimiento del jugador hace que se meta en planes de diferentes clubes, y ahora un campeón de Champions estaría presionando por él.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Davinson Sánchez se metió en planes de Benfica. El equipo portugués quiere un nuevo defensa para el mismo mercado de enero y el colombiano es una opción viable en el mercado y se podría dar su fichaje.

Sánchez está jugando en Turquía desde la temporada 2023. El central colombiano encontró acá la regularidad que le venía faltando en los últimos años en la Premier y en este campeonato volvió a dejar un destacable nivel que lo llevó a ser capitán de la Selección Colombia.

A sus 30 años, Sánchez todavía tiene contrato por 3 años más con Galatasaray y su salida tampoco se pondría fácil. En este club, el colombiano se ha convertido en una muralla defensiva y un líder nato que puede guiar al equipo en los partidos más complicados.

Sánchez viene jugando en Galatasaray. (Foto: GettyImages)

Benfica elevaría una oferta en las siguientes semanas dependiendo de hasta donde llegue el club turco en la Champions League. La continuidad en este torneo puede definir la política de salidas del club en el mes de enero.

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Los números de Dávinson Sánchez en esta temporada

En lo que va de temporada, Sánchez ha jugado ya un total de 10 partidos entre todas las competencias. Ya pudo marcar 1 gol en poco más de 800 minutos. Su valor de mercado ahora mismo es de 16 millones de euros y tiene todavía un acuerdo de dos temporadas más.

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