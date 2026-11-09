Las fotos de Pilar Rubio, la mamá de James Rodríguez, que rozaron la censura en Instagram

Furor absoluto en redes. Descubre las arriesgadas fotos de Pilar Rubio, la mamá de James, que desafiaron las normas de Instagram.

James Rodríguez volvió al fútbol de Colombia después de casi 20 años y las miradas volvieron a volcarse a lo que el ex10 de la Selección Colombia hace dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, la que dio de qué hablar fue su mamá Maria del Pilar Rubio con una fotos que rozaron la censura en Instagram.

Siempre que tiene la oportunidad de resaltar lo importante que ha sido su madre en la carrera que lo tiene como el jugador colombiano con más títulos (25) no duda en hacerlo. Frases de James para Pilar como “ella fue papá y mamá para mí” y “gracias por creer en mí desde el día uno” dejan claro la relación que mantienen.

Y por el lado de Pilar Rubio tampoco han faltado confesiones como “yo dejé de trabajar por apoyarlo. La gente me decía que yo estaba loca”. Ahora, llegó el momento de qué la mamá de James Rodríguez diera de qué hablar con unas fotos publicadas en Instagram.

Las fotos de la mamá de James que rozaron la censura en Instagram

Pilar Rubio y James Rodríguez. (Foto: X / @DSportsCO)

Con más de 477.000 seguidores, la mamá de James no le tuvo miedo a la censura y publicó cuatro fotos de cómo le estaba haciendo un masaje linfático en su cuerpo en un centro de especialistas en estética facil y corporal en Llanogrande, Rionegro.

Publicación de la mamá de James. (Foto: IG)

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¿Cuántos años tiene Pilar Rubio, la mamá de James Rodríguez?

Sin una confirmación exacta, el portal de ‘Noticias Caracol’ publicó que Pilar Rubio tendría en 2024 alrededor de 50 años. Esto quiere decir que la mamá de James Rodríguez tendría 52 años en 2026.

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