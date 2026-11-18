El reguetón rompe el mercado del FPC. Descubre la astronómica e inesperada cifra que pagaron Blessd y Dímelo Jara por el Deportivo Pereira.

La jornada deportiva del 18 de noviembre en el fútbol profesional colombiano (FPC) tuvo la noticia bomba que se confirmó la compra de la mayoria de las acciones del Deportivo Pereira por parte del cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara. Ya se conoció cuánto pagaron y todo el FPC quedó sorprendido.

“Se vale soñar, una nueva ilusión”, fue la publicación de la cuenta de X oficial del Deportivo Pereira que mostró a Blessd y Dímelo Jara para confirmar que son los nuevos dueños mayoritarios del equipo. ¡Y las primeras medidas ya llegaron!

Como una de las primeras decisiones tras la compra de un porcentaje que ronda el 60 por ciento del equipo, los jugadores del plantel profesional recibieron el pago de los salarios atrasados de septiembre y octubre. Además, se programó un abono para el personal administrativo y la pregunta pasó a ser: ¿Cuánto tuvieron que pagar Blessd y Dímelo Jara por el Deportivo Pereira?

Los millones que Blessd y Dímelo Jara pagaron por el Deportivo Pereira

Publicaciones de Blessd y Dímelo Jara. (Foto: IG)

El periodista Francisco González publicó las cifras de la compra del Deportivo Pereira y dio a conocer que el valor fue de 20 millones de dólares por la mayoría del equipo y se hizo con un pago inicial de diez millones. El saldo restante se pagará en tres cuotas.

El nuevo presidente del Deportivo Pereira será…

Mientras Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) será el nuevo presidente del Deportivo Pereira, el cantante Blessd quedó como inversionista, copropietario e imagen comercial. Además, Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, será el encargado de liderar la gestión deportiva del equipo ‘Matecaña’.

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