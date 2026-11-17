'Dida' Domínguez ya tiene definido el equipo donde jugará en la siguiente temporada.

Alexander Domínguez protagonizó todo tipo de rumores en las últimas semanas para irse o quedarse en Liga de Quito. Ahora finalmente ya se decidió el futuro del portero ecuatoriano y el club donde jugará el siguiente año cuando cumpla ya 40 años.

Domínguez se quedaría en Liga de Quito

Todo parece indicar que Alexander Domínguez se quedará en Liga de Quito para la siguiente temporada. De acuerdo a la información de Rovin Novoa, tanto el entorno del jugador como los dirigentes se reunirán para firmar el contrato la siguiente temporada.

La intención de Liga es renovarlo, por lo cual, todo parece dado para que sea una decisión de Alexander Domínguez lo que vaya a pasar. El portero tiene que decidir si quiere marcharse a jugar en otro club o seguramente terminar su carrera como suplente.

Alexander Domínguez se quedaría en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

‘Dida’ sonó para diferentes equipos como Emelec o Aucas en este final de temporada, sin embargo, lo más probable es que el portero termine jugando en Quito en 2027. LDU tiene las chances de quedarse con él, pero nada está seguro hasta que firme.

Las estadísticas de Domínguez en esta temporada

Alexander Domínguez en esta temporada apenas jugó un total de 7 partidos y es que tiene adelante a Gonzalo Valle. Por lo cual, es casi imposible que juegue. Recibió 4 goles y dejó su arco en 0 otras 4 ocasiones.

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