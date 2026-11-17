Pervis Estupiñán vuelve a estar en el mercado de fichajes y es que el ecuatoriano la pasa muy mal en Italia con los colores de AC Milan. El tricolor es suplente y en dos temporadas en el gigante no se ha podido ganar un lugar. De ahí que, se hable de que fue ofrecido a otro club.

Primero se habló de la posibilidad de que se vaya a jugar con Benfica en la siguiente temporada. El jugador ecuatoriano quiere volver a tener minutos para recuperar ese nivel que llegó a presentar en Brighton, de ahí que, ahora se revele otro club al que se ofreció.

Según la revelación de Calcio Mercato, el representante de Pervis Estupiñán ofreció al lateral ecuatoriano a jugar con la Fiorentina. El club de ‘La Viola’ se ha caracterizado en los últimos años por ser un club que acepta a jugadores que quieran recuperar su nivel.

Sorprende también que Pervis Estupiñán esté viendo con buenos ojos la cesión a otro club italiano, puesto que, en AC Milan no es su nivel lo que le ha costado la titularidad, sino más bien su poca “adaptación” al fútbol de la Serie A por ser tan físico y defensivo.

Pervis Estupiñán se marcharía de AC Milan. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas deben determinar el futuro de Pervis Estupiñán, puesto que, ya cuando el ecuatoriano estuvo muy cerca de irse en la ventana de verano, en realidad Amorim detuvo su salida. El DT le dijo contar con él, pero luego no le dio muchas oportunidades.

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Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 10 partidos con la camiseta de AC Milan, algunos como titular y otros como suplente. No marcó goles ni dio asistencias en poco más de 400 minutos.

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